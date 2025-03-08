Российские ученые предложили лечить раны чайным грибом

«В качестве продуцента бактериальной целлюлозы использован именно чайный гриб, позволяющий получить материал с положительными характеристиками, такими как биосовместимость, механическая прочность, термостойкость с целью последующей стерилизации, что особенно важно при получении лекарственных форм, применяемых для нанесения на раневые поверхности», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель исследования, доцент кафедры фармацевтической технологии Белгородского государственного университета Наталья Автина.