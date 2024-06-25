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Российские ученые первыми в мире сгенерировали особое мощное лазерное излучение

Ученые из Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН (Москва) нашли способ генерировать лазерное излучение в полых световодах — тонких трубках из кварцевого стекла с отражающей микроструктурой. Методика даст возможность в тысячи раз увеличить выходную мощность современных волоконных лазеров. Кроме того, оказалось, что полые световоды могут эффективно преобразовывать лазерное излучение из ближнего инфракрасного диапазона в средний, удобный для анализа химического состава веществ.

Источник: AP 2023

«Наше исследование — это первая в мире демонстрация лазерной генерации в полых световодах. Эта работа открывает новое направление, которое позволит в будущем генерировать в них лазерные импульсы такой мощности, которая в тысячи раз превосходит порог разрушения в обычных широко используемых устройствах со стеклянной сердцевиной. В дальнейшем мы планируем не только существенно повысить выходную мощность созданных нами газоразрядных волоконных лазеров, но и значительно расширить набор генерируемых ими длин волн как в средней инфракрасной, так и в ультрафиолетовой части спектра», — рассказал «Известиям» руководитель проекта старший научный сотрудник института Алексей Гладышев.

Прорывным достижением авторов стала первая в мире генерация лазерного излучения непосредственно в полом световоде, в который не подавался свет от внешних источников. Чтобы достичь этого, его заполнили смесью инертных газов гелия и ксенона, а к концам трубки приставили зеркала, создав таким образом оптический резонатор.

Такие лазеры могут найти разнообразное применение — от биомедицинской диагностики до литографии при создании микросхем.