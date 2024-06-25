Российские ученые первыми в мире сгенерировали особое мощное лазерное излучение

«Наше исследование — это первая в мире демонстрация лазерной генерации в полых световодах. Эта работа открывает новое направление, которое позволит в будущем генерировать в них лазерные импульсы такой мощности, которая в тысячи раз превосходит порог разрушения в обычных широко используемых устройствах со стеклянной сердцевиной. В дальнейшем мы планируем не только существенно повысить выходную мощность созданных нами газоразрядных волоконных лазеров, но и значительно расширить набор генерируемых ими длин волн как в средней инфракрасной, так и в ультрафиолетовой части спектра», — рассказал «Известиям» руководитель проекта старший научный сотрудник института Алексей Гладышев.