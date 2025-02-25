Российские ученые определили, как стареет иммунитет у здоровых людей

Ученые Сеченовского Университета совместно с исследователями Института вычислительной математики РАН и зарубежными коллегами определили, как стареет иммунитет у здоровых людей. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе Сеченовского Университета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Immunology.
Специалисты проанализировали 124 клинических исследования, направленных на изучение состояния Т-лимфоцитов людей разного возраста, и охарактеризовали динамику старения иммунных клеток. В результате была получена уникальная база данных количественной информации о гомеостазе Т-лимфоцитов.
Т-лимфоциты — это иммунные клетки, которые могут распознавать и уничтожать определенные возбудители инфекций или опухолевые клетки. Однако с возрастом способность иммунной системы бороться с инфекциями и другими патогенами снижается.
В своем исследовании ученые впервые применили методологию мета-анализа для исследования возрастной динамики иммунных клеток. Такой подход позволил обобщить всю доступную количественную информацию о концентрации различных клеток и определить контрольные значения у людей в узком возрастном диапазоне.
Специалисты смогли проследить изменения количества различных иммунных клеток в зависимости от возраста пациента. Оказалось, что Т-клетки памяти и эффекторные клетки (иммунные клетки, направленные на уничтожение патогенов), достигают пика своей концентрации у детей от 1 до 5 лет. Также исследование показало, что возрастные изменения концентрации Т-лимфоцитов в органах лимфатической системы значимо не отличаются от их содержания в крови. Это значит, исследования крови дают точную оценку иммунологического статуса.
«Нам удалось охватить не только огромное количество измерений, но и беспрецедентный диапазон по возрасту — от новорожденных до долгожителей. Самому старшему субъекту нашей базы 111 лет», — рассказала автор работы, младший научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета Виктория Кулеш.
Полученную в результате исследования базу данных планируется использовать для построения математических моделей инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ-инфекции. Как отметили в пресс-службе университета, результаты анализа помогут ускорить создание новых противоинфекционных препаратов.
Ранее ученые нижегородского Университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) и Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ) создали нейросеть, которая с точностью до 95% определяет региональную принадлежность человека по особенностям его иммунитета. Разработка позволит оценивать скорость старения коренного населения российских регионов и создавать рекомендации по активному и здоровому долголетию.
До этого российские ученые выяснили, что жители Якутии быстрее стареют из-за экстренной адаптации организма к холодным температурам. Из-за долгосрочной адаптации к суровым климатическим условиям якуты биологически на три-четыре года старше ровесников из европейской части России. В ходе дальнейшего исследования специалисты рассчитывают помочь не только людям, живущим в условиях Крайнего Севера, но и найти гены, отвечающие за адаптацию и продолжительность жизни жителей в разных регионах.