Российские ученые определили, как стареет иммунитет у здоровых людей

Специалисты смогли проследить изменения количества различных иммунных клеток в зависимости от возраста пациента. Оказалось, что Т-клетки памяти и эффекторные клетки (иммунные клетки, направленные на уничтожение патогенов), достигают пика своей концентрации у детей от 1 до 5 лет. Также исследование показало, что возрастные изменения концентрации Т-лимфоцитов в органах лимфатической системы значимо не отличаются от их содержания в крови. Это значит, исследования крови дают точную оценку иммунологического статуса.