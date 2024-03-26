Российские ученые обнаружили личинок, которые способны переваривать пластик

«Таким образом, Zophobas morio не просто преобразуют пенополистирол, но и расщепляют бензольное кольцо. При этом надо понимать, что за переваривание пластика ответственны не сами личинки, а те ферменты, которые выделяются бактериями в их пищеварительном тракте. Интерес состоит в том, чтобы понять, что это за группа бактерий, выделить их и воссоздать среду, в которой они будут находиться, то есть создать биореактор», — заключила Березникова.