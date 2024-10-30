Российские ученые назвали лучшие заменители сахара в рационе

Эритрит получают из растений или ферментированного сахара. Он не влияет на уровень глюкозы и не вызывает выработку инсулина. Хотя эритрит частично усваивается организмом, его калорийность в 16 раз ниже тростникового сахара — 24 килокалории против 400 на 100 грамм продукта.