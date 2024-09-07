Российские ученые назвали главные астрономические события осени

По словам специалистов, уже в воскресенье, 8 сентября наблюдатели смогут рассмотреть Сатурн на ночном небосводе без телескопа и других оптических приборов. К этой дате планета достигнет точки «противостояния», что случается раз в 378 дней. Газовый гигант максимально сблизиться с Землей, а его видимая яркость достигнет звездной величины +0,58.