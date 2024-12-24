Российские ученые научились диагностировать агрессию по движениям глаз

«Аутоагрессивным людям свойственно использование большого числа местоимений я-группы. У этой категории находят отклик тексты, связанные с темой одиночества и поиском тактильного контакта. При этом слова “смерть” они избегают. Для людей с выраженной гетероагрессией характерна лексика, связанная с ксенофобией. Они часто используют глаголы действия (“сделай”, “иду”) и перформативы (“я спрашиваю, долго это терпеть?”), для их речи характерны обвинения, направленные на общество», — отметили исследователи.