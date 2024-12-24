Российские ученые научились диагностировать агрессию по движениям глаз

Российские ученые представили новый метод диагностики склонности подростков к агрессии с помощью айтрекинга — автоматического отслеживания движения глаз. Оно помогает выявить ауто- и гетероагрессивные наклонности у молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.
Разработкой нового подхода занимались специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета и Центра языка и мозга НИУ ВШЭ. Главной целью было создание инструмента, который позволил бы корректировать агрессивное поведение подростков на ранних стадиях.
Психологи выделяют два типа агрессии: аутоагрессию (агрессию, направленную на себя) и гетероагрессию (агрессию, направленную на окружающих). По словам доктора медицинских наук и заведующей кафедрой психиатрии ПИМУ Лалы Касимовой, важно выявлять склонность подростков к этим видам агрессии на ранней стадии, чтобы избежать негативных последствий в будущем.
«Аутоагрессивным людям свойственно использование большого числа местоимений я-группы. У этой категории находят отклик тексты, связанные с темой одиночества и поиском тактильного контакта. При этом слова “смерть” они избегают. Для людей с выраженной гетероагрессией характерна лексика, связанная с ксенофобией. Они часто используют глаголы действия (“сделай”, “иду”) и перформативы (“я спрашиваю, долго это терпеть?”), для их речи характерны обвинения, направленные на общество», — отметили исследователи.
Для создания диагностического инструмента пришлось объединить усилия специалистов из разных областей. В итоге команда психиатров, психолингвистов и разработчиков IТ-компании Lad разработала систему, которая автоматически анализирует движения глаз подростков. Алгоритм отслеживает, как долго фокусируются зрачки на определенных словах или изображениях, представленных на экране. Это позволяет выявить реакцию на агрессивные стимулы.
Эксперимент прошел в два этапа. Ученые протестировали 167 добровольцев. На первом этапе система правильно определяла аутоагрессию в 72,5% случаев, а гетероагрессию — почти с точностью 100%. Однако при исследовании подростков с менее выраженными признаками агрессии результаты показали снижение точности до 64% для аутоагрессии и 23% для гетероагрессии. Это показало необходимость доработки алгоритма для точной диагностики на ранних стадиях.
С помощью этого метода психологи и психиатры смогут вовремя вмешаться и предотвратить возможные негативные последствия как для подростков, так и для их окружения.
Причинами агрессивного поведения у ребенка могут быть буллинг со стороны одноклассников, сложная обстановка дома, особенности характера. Это может быть выражение гнева, реакция на стресс или попытка привлечь внимание, отметил в комментарии РБК Life Георгий Панов, детский психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС).
Эксперты уверены, что эффективным способом предупреждать такие ситуации может быть только совместная работа родителей и школы. Другим полезным инструментом может служить «Школьная служба примирения», в которую входили бы педагоги, психологи. В таком объединении специалисты вместе с родителями могли бы на встречах разбирать спорные ситуации и искать пути их решения.
По данным ВЦИОМа, каждый четвертый россиянин (25%) сталкивался с травлей в школе, а у каждого пятого (19%) сталкивались с буллингом его дети или внуки. Чаще всех жертвами травли в школах становятся молодые люди в возрасте 18−24 лет — 53%.