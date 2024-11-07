Российские ученые научили крысу безошибочно отвечать на вопросы по физике

В рамках проекта под названием «ИИнтуиция» исследователи внедрили в мозг крысы инвазивный нейроинтерфейс, который взаимодействует с ИИ. Ученые устно задавали крысе вопрос, а ИИ подсказывал верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Для крысы «подсказка от ИИ» выглядит как ощущения в теле. Она испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить «да», и в другом — когда ответ «нет». За правильный ответ Пифия получает вознаграждение.