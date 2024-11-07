Российские ученые научили крысу безошибочно отвечать на вопросы по физике

Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Крыса по имени Пифия смогла правильно ответить на сотни научных вопросов — про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и дату рождения Альберта Эйнштейна. Об этом сообщили на сайте лаборатории.
В рамках проекта под названием «ИИнтуиция» исследователи внедрили в мозг крысы инвазивный нейроинтерфейс, который взаимодействует с ИИ. Ученые устно задавали крысе вопрос, а ИИ подсказывал верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Для крысы «подсказка от ИИ» выглядит как ощущения в теле. Она испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить «да», и в другом — когда ответ «нет». За правильный ответ Пифия получает вознаграждение.
Так крыса смогла ответить на вопросы по различным областям знаний — от физики и истории до математики и нейрофизиологии.
«Мы хотели продемонстрировать концепцию объединения естественного и искусственного интеллекта. В планах у нас — гораздо более сложные и интересные идеи по взаимодействию ИИ и мозга», — рассказал Василий Попков, руководитель лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ.
Профессор МГУ Михаил Лебедев считает эксперимент важным шагом к решению глобального вопроса: сможет ли человечество гармонично сосуществовать с ИИ? По его словам, в будущем ИИ и естественный интеллект будут дополнять друг друга, причем ИИ возьмет на себя обработку больших массивов информации, а человеческий мозг сосредоточится на творческих и интуитивных задачах.
Эксперимент «Пифия» является частью программы Neiry и МГУ по разработке пользовательских продуктов, способных расширить возможности человеческого мозга. Генеральный директор Neiry Александр Панов отметил, что результаты эксперимента представляют собой важный этап на пути к созданию устройств-помощников для человека.
«Учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности, то мы своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ», — сказал Александр Панов.