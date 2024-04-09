Российские ученые нашли способ повысить устойчивость пшеницы к засухе

Отмечается, что стимулирование защитных механизмов в растениях позволяет им лучше справляться со стрессовыми ситуациями, такими как засуха, атаки патогенов и насекомых-вредителей, что особенно актуально для основных зерносеющих регионов России, где сосредоточено до 80% посевов зерновых и зернобобовых культур и где «за последние 47 лет отмечалось 16 засух, приведших к снижению продуктивности зерновых культур до 30−40%».