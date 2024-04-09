Российские ученые нашли способ повысить устойчивость пшеницы к засухе

Так, в ходе эксперимента ученые смоделировали ситуацию засухи на песчаном субстрате и обработали семена различными штаммами бактерий рода Bacillus, чтобы определить наиболее эффективные из них для поддержки зерновых и бобовых культур в неблагоприятных условиях. «Обработка семян яровой пшеницы сорта Йолдыз и сои сорта Султана бактериями рода Bacillus способна повысить всхожесть этих культур на 30% и 40%», — заявили в университете.
«Для яровой пшеницы сорта Йолдыз наилучшие результаты показали бактерии Bacillus subtilis KS-55 AU, которые на 46% снизили уровень перекисного окисления липидов — вредного процесса, наносящего серьезный ущерб клеткам растений. Кроме того, эти бактерии повысили уровень пролина — аминокислоты, помогающей растениям выживать в стрессовых условиях — на 148% по сравнению с необработанными семенами. Также на 6% увеличилось содержание фотосинтетических пигментов, отвечающих за поглощение света и производство питательных веществ», — добавили там.
Отмечается, что стимулирование защитных механизмов в растениях позволяет им лучше справляться со стрессовыми ситуациями, такими как засуха, атаки патогенов и насекомых-вредителей, что особенно актуально для основных зерносеющих регионов России, где сосредоточено до 80% посевов зерновых и зернобобовых культур и где «за последние 47 лет отмечалось 16 засух, приведших к снижению продуктивности зерновых культур до 30−40%».
При этом, помимо повышения всхожести, обработка семян бактериями рода Bacillus способствовала увеличению длины надземной части и корневой системы растений, что свидетельствует об их положительном влиянии на рост и развитие культур.
«Для сои сорта Султана наиболее эффективными оказались бактерии Bacillus cereus KS-59 AU, снизившие окисление липидов на 47% и поднявшие уровень пролина на 73%. Штамм Bacillus pumilus KS-61 AU увеличил количество хлорофилла в растениях сои на 141% по сравнению с необработанными семенами», — добавили там.
В свою очередь заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин подчеркнул, что бактерии, в отличие от химических средств, не наносят вреда окружающей среде, поддерживая здоровье почвы и укрепляя устойчивость растений к засушливым условиям. «Внедрение экологически чистых технологий открывает новые горизонты для аграрного сектора, обеспечивая не только сохранение и увеличение урожайности внутри страны, но и расширение возможностей для экспорта», — заключил он.