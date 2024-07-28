Российские ученые нашли способ победить хронический гепатит В

Об этом 28 июля, во Всемирный день борьбы с гепатитом, «Известиям» рассказал заведующий лабораторией, кандидат биологических наук Дмитрий Костюшев.
Он сообщил, что сейчас тем или иным вирусом гепатита инфицирован примерно каждый 12-й человек в мире, и чаще всего речь идет именно о вирусе гепатита В. Вызванный им хронический гепатит имеют около 350 млн человек в мире, а более 500 млн находятся в контакте с больными и рискуют заразиться. 800 тыс., а по некоторым оценкам, и до миллиона человек в год гибнут от последствий хронического гепатита В. Даже на ранних стадиях рака печени пятилетняя выживаемость — всего 37%. Если уже появились метастазы — всего 4%.
По словам эксперта, сейчас можно выделить три основных подхода к разработке препаратов для лечения хронического гепатита В.
«Первый — это испытания многочисленных комбинаций уже существующих препаратов. За счет этого можно улучшить клиническое течение заболевания, но полностью избавиться от болезни не получится. Второй подход, наиболее распространенный, — блокирование активности вируса. Вирусная ДНК остается в клетке, но вирус может перестать размножаться. И третий — прямое вмешательство в вирусный геном с целью его удаления. Мы в нашей лаборатории ведем работу по третьему направлению, и здесь не без гордости можно сказать, что мы находимся впереди по многим показателям по сравнению с нашими конкурентами в мире», — сказал он.
Костюшев рассказал, что специалисты Сеченовского университета создали молекулярный инструмент для элиминации вируса. Он продемонстрировал высокую эффективность на клеточных культурах и мышиных моделях. Но молекулярные инструменты очень сложно доставлять в клетки, поэтому ученые также разработали систему доставки этих инструментов прицельно в пораженные органы, указал он.
«В процессе работы мы выяснили, что, даже если уничтожить вирусный геном, он сможет восстановиться за счет дополнительных механизмов. Поэтому мы определили наиболее эффективную тактику лечения: сначала нужно использовать стандартную терапию, чтобы свести активность вируса к минимуму, а затем — наш препарат, чтобы полностью удалить его из клеток. Лекарства от гепатита В сложно испытывать, потому что другие животные им не болеют. Поэтому мы также создали подходящую мышиную модель — мышей с измененным геномом, которые могут заражаться и болеть гепатитом В так же, как люди. Это позволит не только тестировать наши собственные разработки, но и помогать фармкомпаниям, которые тоже работают над созданием препарата от гепатита В», — сказал эксперт.
При этом новый препарат нельзя будет использовать для лечения других видов вирусных гепатитов, сообщил собеседник издания.
«Потому что эти вирусы объединяет только название — все они относятся к разным семействам, по-разному защищаются от иммунитета, и способы воздействия для них тоже нужны разные. Кроме того, гепатит А в подавляющем большинстве случаев успешно проходит сам и не вызывает хронических заболеваний печени, а от гепатита С существует уже немало эффективных лекарств. В России, в том числе благодаря государственной программе бесплатного лечения гепатита С, число хронических больных неуклонно снижается, и у нас есть все шансы полностью искоренить проблему с хроническим гепатитом С, работа по этому направлению идет очень серьезная», — сказал он.
Но косвенно новый препарат защитит от гепатита D, отметил Костюшев.
«При этом присоединение гепатита D резко осложняет течение гепатита В и приводит к тяжелыми поражениями печени — лишь около половины носителей вирусов гепатитов В и D проживают более пяти лет. Поэтому избавление пациента от гепатита В защитит его и от последствий заражения гепатитом D», — заключил специалист.
В мае сообщалось, что испанские исследователи обнаружили десятки случаев заражения людей вирусом крысиного гепатита (Rocahepevirus ratti). Как предположил иммунолог Николай Крючков, вирус крысиного гепатита Е может стать очередным человеческим элементарным вирусом гепатита.