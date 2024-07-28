Российские ученые нашли способ победить хронический гепатит В

«В процессе работы мы выяснили, что, даже если уничтожить вирусный геном, он сможет восстановиться за счет дополнительных механизмов. Поэтому мы определили наиболее эффективную тактику лечения: сначала нужно использовать стандартную терапию, чтобы свести активность вируса к минимуму, а затем — наш препарат, чтобы полностью удалить его из клеток. Лекарства от гепатита В сложно испытывать, потому что другие животные им не болеют. Поэтому мы также создали подходящую мышиную модель — мышей с измененным геномом, которые могут заражаться и болеть гепатитом В так же, как люди. Это позволит не только тестировать наши собственные разработки, но и помогать фармкомпаниям, которые тоже работают над созданием препарата от гепатита В», — сказал эксперт.