Российские ученые нашли гены живучести пшеницы и сои

На вопрос корреспондента РИА Новости о том, чем же отличается классическая селекция от генетических технологий в сельском хозяйстве, профессор пояснила, что «селекция — это тоже определенная манипуляция генами, но поведение этих генов селекционер фиксирует лишь по внешним признакам (например, по наличию устойчивости к различным заболеваниям), а генетические инструменты позволяют оценить растение изнутри». «Если доказано, что определенный молекулярный маркер связан с проявлением того или иного признака, это может служить дополнительным инструментом для селекционера при отборе нужной линии», — добавила она.