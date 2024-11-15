Российские ученые изучили мумию трехнедельного саблезубого тигренка

До этого исследователи смогли восстановить генетический код шерстистого мамонта, используя останки мамонтенка-самки возрастом 52 тыс. лет. После смерти животное подверглось естественной лиофилизации — замораживанию, а затем стремительному превращению воды в тканях из твердого состояния сразу в газообразное. Анализ показал, что в обезвоженных клетках трехмерная структура хромосом мамонта превратилась в прочный стеклообразный материал. Эти образцы могут сохраняться миллионы лет. Находка окаменелых хромосом позволила собрать полную последовательность ДНК вымершего существа. Ученые обнаружили гены, связанные с ростом шерсти и устойчивостью к холодам, что помогает понять, как мамонты адаптировались к окружающей среде.