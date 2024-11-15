Российские ученые изучили мумию трехнедельного саблезубого тигренка

Российские ученые из Палеонтологического институт имени А. А. Борисяка РАН, Геологического института РАН и Академии наук Республики Саха изучили и описали мумию трехнедельного детеныша саблезубой кошки Homotherium latidens. Это редчайшая находка: в вечной мерзлоте останки сохранились практически в идеальном виде. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. О них также сообщается на сайте Палеонтологического института.
Останки детеныша были обнаружены в 2020 году в Абыйском улусе на севере Якутии, на правом берегу реки Бадяриха. Район известен своими залежами останков мамонтовой фауны. Радиоуглеродный анализ показал, что котенок жил около 37 тысяч лет назад. Благодаря низким температурам его останки сохранились практически в нетронутом виде.
Возраст детеныша определили по степени развития костей и зубов. Оказалось, что котенок умер, когда ему было всего три недели. Причина смерти не установлена. Останки детеныша сравнили с современным трехнедельным львенком Panthera leo. Внешне котята похожи, однако морфологический анализ показал сильные различия.
У древнего котенка была массивная шея, широкие и длинные лапы без подушечек — это помогало древним кошкам жить в условиях крайне низких температур. У котенка оказались маленькие уши и большая пасть, что указывает на развитие мощных клыков у взрослых особей.
Адаптации, выявленные у гомотериев, дают представление о том, как животные выживали в условиях позднего плейстоцена. Ученые отмечают, что подобные находки крайне редки, особенно в таком состоянии.
Ученые подчеркивают, что открытие уникально. Впервые в истории палеонтологии удалось установить внешний вид вымершего млекопитающего рода Homotherium с помощью прямого наблюдения — ранее строение этих животных реконструировалось исключительно по скелетным остаткам. Томографический анализ черепа мумии подтвердил ее принадлежность к семейству Machairodontinae, что стало важным шагом в изучении эволюции саблезубых хищников.
«Эта находка является вторым свидетельством присутствия H. latidens в позднем плейстоцене Евразии и первой описанной находкой в Азии», — говорится в исследовании.
Сейчас мумия хранится в Академии наук Республики Саха (Якутия), ученые продолжают ее изучать. В будущем планируется опубликовать дополнительные данные о морфологии и адаптациях этого древнего вида.
Ранее стало известно, что в Ленобласть на реставрацию отправили найденный в 2020 году в ЯНАО скелет мамонта Тадибе. Скелет мамонта обнаружил в 2020 году на берегу озера Печевалавато в 25 км от села Сеяха местный житель. Ученым удалось собрать череп, большую часть позвоночника, ребра, тазовые кости, трубчатые кости конечностей, части кистей и стоп, фрагменты кожи и копролит. Крестцово-поясничный отдел позвоночника, правая кисть и левая стопа сохранились в естественном сочленении и были скреплены связками.
До этого исследователи смогли восстановить генетический код шерстистого мамонта, используя останки мамонтенка-самки возрастом 52 тыс. лет. После смерти животное подверглось естественной лиофилизации — замораживанию, а затем стремительному превращению воды в тканях из твердого состояния сразу в газообразное. Анализ показал, что в обезвоженных клетках трехмерная структура хромосом мамонта превратилась в прочный стеклообразный материал. Эти образцы могут сохраняться миллионы лет. Находка окаменелых хромосом позволила собрать полную последовательность ДНК вымершего существа. Ученые обнаружили гены, связанные с ростом шерсти и устойчивостью к холодам, что помогает понять, как мамонты адаптировались к окружающей среде.