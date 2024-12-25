Российские ученые изобрели средство от облысения на основе куриного пера

Ученые кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета разработали косметические продукты для ухода за волосами на основе уникального вещества, полученного из куриных перьев, сообщили РБК Life в пресс-службе Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ).
Специалисты создали лосьон и восстанавливающую сыворотку. В их формулу входит гидролизат кератина, который останавливает выпадение волос и помогает восстановить их поврежденную структуру.
Руководитель команды разработчиков, доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Екатерина Вольнова отметила, что средство помогает активизировать работу волосяных фолликул, замедлить выпадение волос за счет использования в составе комплекса витаминов, минералов и растительных экстрактов.
Продукция, по словам разработчиков, позволит не только получить отечественный косметический ингредиент, но и снизить нагрузку на экологию регионов, где работают птицеперерабатывающие предприятия, уточнили в инженерно-техническом вузе. Сейчас идут переговоры с косметическими предприятиями для запуска контрактного производства.
«В среднем качество волос начинает ухудшаться к 35 годам. Постепенно волосы начинают истончаться, становятся менее плотными, эластичными и блестящими. Для сохранения волос, поддержания их в здоровом состоянии дерматологи и косметологи рекомендуют специальные уходовые средства. Если у человека нет других серьезных заболеваний, качество волос можно поддерживать при помощи косметики. Для достижения эффекта рекомендуется пользоваться средствами не менее двух раз в неделю», — подчеркнула Екатерина Вольнова.
Врач-дерматолог, трихолог Владимир Пинегин в разговоре с «РБК Стилем» ранее отметил, что в норме человек ежедневно теряет порядка 100−150 волос. Большая часть теряется при мытье головы, а остальное — в течение дня, когда мы расчесываем волосы или случайно цепляемся ими за одежду.
На выпадение волос в основном влияют генетические факторы, но не только они. Большую роль играют привычки. Одна из них — питание: в группе риска находятся те, кто употребляет недостаточное количества белка. Последний — один из важнейших компонентов. Также для здоровой шевелюры необходимо поддерживать в норме показатели железа в крови. Основной источник и белка, и железа, и полезных аминокислот — это мясо, поэтому ограничения в питании могут привести к ухудшению внешнего вида.
Врач рекомендует использовать фен в режиме холодного обдува и чаще увлажнять волосы натуральными маслами, чтобы создать липидную мантию, которая обволакивает волос и защищает его.
Ранее ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию обогащения кваса бета-каротином. Такой напиток улучшает состояние кожи и защищает от рака. Каротиноиды в составе такого кваса предотвращают повреждение кожи от ультрафиолета, замедляют старение, защищают клетки от онкологических радикалов, предупреждают сердечно-сосудистые заболевания, снижают уровень холестерина.