Российские ученые изобрели средство от облысения на основе куриного пера

На выпадение волос в основном влияют генетические факторы, но не только они. Большую роль играют привычки. Одна из них — питание: в группе риска находятся те, кто употребляет недостаточное количества белка. Последний — один из важнейших компонентов. Также для здоровой шевелюры необходимо поддерживать в норме показатели железа в крови. Основной источник и белка, и железа, и полезных аминокислот — это мясо, поэтому ограничения в питании могут привести к ухудшению внешнего вида.