Российские ученые изобрели новый способ лечения ран и ожогов в условиях Крайнего Севера

В качестве основы для терапии ученые предложили мезенхимальные стволовые клетки. Это кирпичики человеческого организма, которые обладают способностью делиться и развиваться в другие типы клеток — например, кожного покрова, мускулатуры, хрящей, связок и других тканей.

Как отмечают ученые, подобные технологии развиваются во всем мире, однако новаторство представленной разработки — в способе сбора стволовых клеток. Их выращивают в виде сфероидов — клеточных комплексов в виде сферы размером от 100 до 200 нанометров. Такая форма позволяет клеткам развиваться в среде привычных им взаимосвязей, что повышает их выживаемость после введения в организм.

«В сердцевине раны образуется зона некроза с погибшими тканями. Но по периферии остаются ткани, которые еще можно сохранить. В первые сутки после получения травмы мы вводим по периметру повреждения стволовые клетки, которые начинают вырабатывать факторы роста и запускают обратные механизмы — снижают воспаление и ускоряют восстановление», — пояснила один из авторов разработки, аспирант МФТИ Марина Волкова.