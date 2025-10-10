Российские туристы почти сутки не могут вылететь из Турции

Рейс из Антальи должен был вылететь в Москву в 19:45 9 октября. Сначала вылет самолета перенесли на 23:00 из-за погодных условий, а потом и вовсе отменили по причине неисправности борта. Пассажирам же предоставили отель с плохими условиями, утверждают клиенты компании.