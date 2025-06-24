Российские туристы остались без связи в Египте из-за новых законов

В апреле 2025 года в Египте приняли закон, согласно которому все телефоны, не прошедшие официальную регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей в течение 90 дней. Они также не смогут подключиться к Wi-Fi. Избежать блокировки туристы могут только после оплаты налога в размере 38 процентов от стоимости смартфона.