Российские семьи в многолетнем браке хотят поощрить в Госдуме

Уточняется, что только 19 из 89 российских регионов установили подобные поощрения для семей с продолжительным браком, при этом чаще всего премируют семейные пары, которые прожили вместе 50 лет, отметив так называемую «золотую свадьбу». При этом только несколько регионов также поощряют за 55, 60, 65, 70 лет совместной жизни.