Российские рыбаки выловили у Итурупа тунца-гиганта

«Приезжают достаточно экипированные товарищи с материка, с лодками даже, то есть это достаточно большая история. Очень много срывов, со снастями вместе уходит тунец. Некоторые рыбины водят за собой лодку до семи часов, как у Хемингуэя. У нас в этом году большие изменения по климату, лето было достаточно жарким для Сахалина. Вода прогрелась настолько, что в воды Охотского моря даже зашел тунец. Ринулся он за скумбрией и иваси, которая дошла у нас практически до Поронайского района, до залива Терпения, то есть это достаточно северные воды. Но дошли туда большие особи, которые как раз характерны больше, наверное, для Курил. Наука говорит, что не факт, что этот момент повторится, потому что курильские воды более благоприятны, наверное, для скумбрии, сардин, иваси, за которыми охотится тунец, это его основное предпочтение в пище, здесь было такое исключение из-за теплых вод. Сейчас у тунцов больших, которых разделывали, в желудках была обнаружена и горбуша, и окунь, и треска. Тунцы, которых мы ловили в прошлом году, были более мелкие — 30−40 килограммов. Что касается цены, здесь интересно. По всем федеральным каналам промелькнуло, что цена от 1 млн долларов и сахалинские рыбаки — миллионеры. На самом деле на Сахалине тунец пользуется спросом, но не настолько, как в Японии, чтобы на него проводить аукцион и устраивать какое-то шоу. У нас есть какие-то показательные мероприятия, которые сейчас уже приурочены к тунцу — День тунца или разделка тунца в каком-либо ресторане, например, ну это все пока в зачатках, тунца принимают у нас полулегально, будем так говорить. На рынке цена его продажи в рознице от 1,5 до 3 тысяч рублей за килограмм, в среднем 2 тысячи рублей за килограмм».