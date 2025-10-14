Российские рыбаки выловили у Итурупа тунца-гиганта

Российские рыбаки выловили у Курильского острова Итуруп гигантского тунца весом 284 килограмма. Прежний рекорд этого года принадлежал японцам, которые поймали тунца чуть меньше и продали его за 1,3 млн долларов.
Тунцы начали появляться в этих краях несколько лет назад, их ловили случайно: они попадались в промышленные тралы в районе Южных Курил. Затем их начали замечать гораздо севернее. По весу они достигали 200 килограммов.
Сейчас уже даже существует туристическая рыбалка на тунца, говорит руководитель Ассоциации «Рыбаки Сахалина» Любовь Стримжа:
«Приезжают достаточно экипированные товарищи с материка, с лодками даже, то есть это достаточно большая история. Очень много срывов, со снастями вместе уходит тунец. Некоторые рыбины водят за собой лодку до семи часов, как у Хемингуэя. У нас в этом году большие изменения по климату, лето было достаточно жарким для Сахалина. Вода прогрелась настолько, что в воды Охотского моря даже зашел тунец. Ринулся он за скумбрией и иваси, которая дошла у нас практически до Поронайского района, до залива Терпения, то есть это достаточно северные воды. Но дошли туда большие особи, которые как раз характерны больше, наверное, для Курил. Наука говорит, что не факт, что этот момент повторится, потому что курильские воды более благоприятны, наверное, для скумбрии, сардин, иваси, за которыми охотится тунец, это его основное предпочтение в пище, здесь было такое исключение из-за теплых вод. Сейчас у тунцов больших, которых разделывали, в желудках была обнаружена и горбуша, и окунь, и треска. Тунцы, которых мы ловили в прошлом году, были более мелкие — 30−40 килограммов. Что касается цены, здесь интересно. По всем федеральным каналам промелькнуло, что цена от 1 млн долларов и сахалинские рыбаки — миллионеры. На самом деле на Сахалине тунец пользуется спросом, но не настолько, как в Японии, чтобы на него проводить аукцион и устраивать какое-то шоу. У нас есть какие-то показательные мероприятия, которые сейчас уже приурочены к тунцу — День тунца или разделка тунца в каком-либо ресторане, например, ну это все пока в зачатках, тунца принимают у нас полулегально, будем так говорить. На рынке цена его продажи в рознице от 1,5 до 3 тысяч рублей за килограмм, в среднем 2 тысячи рублей за килограмм».
Меняется климат, и теплые течения все глубже проникают в воды России, поэтому появляются тунцы, а в СССР их вылавливали, правда гораздо южнее, в промышленном масштабе, говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов:
«Попадаются и тунцы, и другие рыбы. Что касается тунцов, достаточно больших, голубых тунцов, которые наиболее ценны, особенно в Японии, это может стать частью возрождающегося тунцеловного промысла. В советские времена наши предприятия ловили тунца, правда, не у берегов Сахалина и не у берегов Приморского края, это было в более южных морях в районе Фиджи, других теплых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Строили тунцеловы, ловили тунца, продавали за границу. Действительно в Японии проходят аукционы на тунца. Поэтому мы должны стать частью этого бизнеса, тунцеловный промысел перспективен, и считаю, этим надо серьезно заниматься и науке, и рыбопромышленным предприятиям Дальнего Востока».
Как пишут местные СМИ, в акватории Итурупа лет шесть назад удалось вытащить рыбу-луну весом более тонны. Судьба ее оказалась печальной: пока довезли до берега, она испортилась. Тушу на радость медведям пришлось отвезти на свалку. Кроме того, в сети как-то попадала и рыба дорадо, обитающая в тропических и субтропических водах.