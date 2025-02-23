Российские регионы могут самостоятельно объявлять дополнительные нерабочие дни

Согласно закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», власти субъектов РФ могут объявлять религиозные праздники выходными на всей территории региона, отдельных районов или поселений. В некоторых случаях такие дни распространяются только на сотрудников организаций, финансируемых из регионального или местных бюджетов, а также на предприятия других форм собственности.