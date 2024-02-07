Российские работодатели недовольны романами на работе. Что их смущает

Более половины работодателей не одобряют служебные романы в коллективе, которым руководят. Это выяснилось в ходе исследования сервиса «Работа.ру». Полученными данными авторы опроса поделились с РБК Life.
В исследовании приняли участие более 350 работодателей из всех регионов России.
55% респондентов заявили, что романтические отношения между коллегами скорее негативно влияют на эффективность их работы. 20% представителей компаний, наоборот, уверены в положительном влиянии служебных романов на результаты труда. И лишь четверть респондентов (25%) не видят взаимосвязи между чувствами на работе и производственными показателями.
Когда аналитики сформулировали вопрос, как «Какие риски в отношениях между сотрудниками внутри компании вы видите?», оказалось, что негатива в романах между сотрудниками видят 59% респондентов из 200 ответивших. Ответы распределились так:
59% респондентов уверены, что романы среди сотрудников приводят к снижению их эффективности;
51% участников опроса предполагают, что романтические отношения являются поводом для сплетен и слухов среди коллег;
38% работодателей беспокоятся, что в случае ухода из компании одного из партнеров возможна утечка конфиденциальных данных;
31% представителей организаций опасаются, что после расставания романтической пары коллектив может расколоться на два противоборствующих лагеря;
25% опрошенных отметили возможное появление жалоб на фаворитизм со стороны коллег вследствие романтических отношений;
5% выбрали вариант «другое».
Ранее были опубликованы данные еще двух любопытных опросов на подобную тему. Служебные романы между руководителями и подчиненными признали более вредными для работы, чем отношения между коллегами. Такие ответы дали как представители работодателей, так и наемные работники в ходе исследования сервиса SuperJob. 63% опрошенных заявили, что романтические отношения между руководителями и подчиненными мешают делу. Но о том, что любовные отношения между коллегами вредят работе, заявили только 47% из них. При этом 35% участников опроса признались, что были участниками интимных отношений с начальником или подчиненным. У 47% были служебные романы с равными по статусу коллегами.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что мнение горожан по поводу служебных романов заметно отличается от точки зрения сельских жителей, 70% из которых чаще видят в них вред рабочему процессу. Половина жителей деревень не одобряют неформальные отношения с коллегами, а 39% респондентов, живущих в сельской местности, готовы поддержать официальный запрет романов на работе. Эксперты такой разрыв между взглядами горожан и сельчан поясняют тем, что в деревне люди хорошо знают друг друга, и любовная связь в результате легко становится достоянием общественности.