Российские подростки рискуют облысеть. Все дело в популярном интернет-тренде

Новая маска для волос, которую пробуют многие отечественные и не только бьюти-блогеры, может оставить доверчивых жертв моды лысыми. Подростков от нее нужно оберегать.
О новой маске, которая должна сделать волосы «здоровыми и блестящими», рассказывает множество блогеров, чья основная аудитория — подростки. Вот только для наведения красоты в этот раз используется совсем неподходящий материал.
Как пишет Telegram-канал Mash, в социальной сети Тик-Ток завирусились маски для волос из слайма — популярной игрушки-тянучки, которая более старшему поколению больше известная под названием «лизун».
По сетевой легенде, надо втереть эту мягкую субстанцию в волосы, распределив от корней по всей длине, подождать полчаса и потом смыть. Должны получиться волосы с эффектом ламинирования. Вот только эффекта не будет. Вернее, он будет полностью противоположным, а доверчивые девочки могут остаться без волос.
Авторы канала, ссылаясь на мнение специалиста по волосам — трихолога, пишут: слайм просто прилипает к волосам. Потом избавиться от него оказывается крайне трудно.
В итоге волосы становятся травмированными и начинают выпадать. У такой болезни есть название — тракционная алопеция. Она приводит не только к потере объема, но и к облысению. Раньше считалось, что с ней чаще всего сталкиваются балерины и другие любительницы слишком тугих пучков.
При этом подчеркивается: в группе риска — дети. На них такое выпадение волос сказывается сильнее всего.
Кто предложил втирать слаймы в голову первым, неизвестно. Но стоит напомнить, что, хотя в косметических магазинах и продаются маски-слаймы, а также слаймы-скрабы, общего у них с детской игрушкой — только часть от названия. В остальном все это — специальные средства с принципиально другим, безопасным для здоровья составом.