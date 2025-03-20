Российские подростки рискуют облысеть. Все дело в популярном интернет-тренде

В итоге волосы становятся травмированными и начинают выпадать. У такой болезни есть название — тракционная алопеция. Она приводит не только к потере объема, но и к облысению. Раньше считалось, что с ней чаще всего сталкиваются балерины и другие любительницы слишком тугих пучков.