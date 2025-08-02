Российские подростки подхватили американский тренд на кофейный снюс

Как говорят российские школьники, снюс «можно скупать пачками, потому что не требуют паспорт». При этом врачи говорят, что употребление кофеиновых пакетиков может привести к передозировке, резким скачкам давления и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Особую опасность продукт представляет для неокрепшего организма подростков.