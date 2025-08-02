Российские подростки подхватили американский тренд на кофейный снюс

Как говорят российские школьники, снюс «можно скупать пачками, потому что не требуют паспорт». При этом врачи говорят, что употребление кофеиновых пакетиков может привести к передозировке, резким скачкам давления и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Особую опасность продукт представляет для неокрепшего организма подростков.
Тренд пришёл из США, где кофейный снюс позиционируется как энергетическая альтернатива табачным аналогам. Однако медики предупреждают: подобные «лайфхаки» могут отправить потребителей прямиком в больницу.
Ранее на кофейный снюс обращал внимание парламентарий Брянской областной думы Михаил Иванов. Депутат обратил внимание не высокую угрозу этого продукта для здоровья и призвал ограничить его продажу.