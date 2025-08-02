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Российские подростки подхватили американский тренд на кофейный снюс

В России среди подростков набирает популярность кофейный снюс. На ситуацию обратили внимание наши коллеги из SHOT.

Источник: Unsplash

Как говорят российские школьники, снюс «можно скупать пачками, потому что не требуют паспорт». При этом врачи говорят, что употребление кофеиновых пакетиков может привести к передозировке, резким скачкам давления и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Особую опасность продукт представляет для неокрепшего организма подростков.

Тренд пришёл из США, где кофейный снюс позиционируется как энергетическая альтернатива табачным аналогам. Однако медики предупреждают: подобные «лайфхаки» могут отправить потребителей прямиком в больницу.

Ранее на кофейный снюс обращал внимание парламентарий Брянской областной думы Михаил Иванов. Депутат обратил внимание не высокую угрозу этого продукта для здоровья и призвал ограничить его продажу.