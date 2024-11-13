Российские наркологи рассказали, как избавиться от похмелья

Преподаватель винной школы WineState Роман Табаков рассказал, что главным антипохмельным коктейлем уверенно можно считать коктейль Bloody Mary. «На утро после вечеринки часто противен вкус, аромат и сам вид алкоголя. “Кровавая Мэри” умело маскирует вкус и аромат алкоголя. Обычно это коктейль с густой консистенцией, обилием специй под которыми алкоголь вообще не чувствуется», — сказал Табаков. Он подчеркнул, что лучшее средство от похмелья это умеренное и ответственное потребление накануне, но если уж не получилось, то один или два Bloody Mary с утра вполне могут спасти от симптомов похмелья.