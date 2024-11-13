Российские наркологи рассказали, как избавиться от похмелья

Симптомы похмелья
Похмелье — это состояние отравления, когда организм страдает от продуктов распада этилового спирта. Основным «виновником» отравления организма, которое принято называть похмельем, является ацетальдегид, который значительно токсичнее самого этанола, комментирует Даниил Петров — врач-нарколог, главный врач наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.
«В процессе переработки этилового спирта участвуют ферменты печени: алкогольдегидрогеназа и ацетальдегиддегидрогеназа. В результате первичной переработки первый фермент превращает этанол в ацетальдегид, далее второй фермент превращает ацетальдегид в уксусную кислоту. При избытке алкоголя в крови ферментные системы не справляются с полным превращением ацетальдегида в уксусную кислоту — и возникают симптомы интоксикации: слабость, тошнота, головная боль, тремор, тревога, депрессия», — объясняет врач.
Как прокомментировал главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин, симптомы похмелья у разных людей проявляются по-разному, но чаще всего помимо головной боли и тошноты к ним относятся слабость, жажда, повышенная чувствительность к свету и звукам. Могут наблюдаться раздражительность и проблемы с вниманием и памятью.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет любое количество алкоголя как чрезмерное и небезопасное для здоровья. По данным организации, для того чтобы определить «безопасный» уровень потребления алкоголя, необходимы достоверные научные данные. Такие научные данные, по их словам, отсутствуют.
По данным нарколога — члена Национальной наркологической лиги Василия Шурова, печень может переработать 10 г чистого спирта в час, что эквивалентно 25 г водки или 200 мл пива в час. Все, что будет выпито сверх этой меры, будет вызывать отравление.
Как быстро облегчить симптомы легкого похмелья
В зависимости от количества выпитого алкоголя и выраженности метаболических расстройств различают три степени похмелья, отмечает Петров: легкая, средняя и тяжелая.
Легкая степень — легкое похмелье проходит само, как только ацетальдегид и продукты его распада выйдут из организма.
При средней степени медикаментозная помощь рекомендуется (особенно при сопутствующих заболеваний).
При тяжелой степени необходима медицинская помощь, причем с вызовом скорой помощи.
Согласно NIAAA, медицина не знает доказанных средств от похмелья. Человеку нужно дождаться, пока организм завершит выведение токсичных побочных продуктов метаболизма алкоголя, восстановит уровень жидкости, заживит раздраженные ткани и восстановит иммунитет и активность мозга до нормы. В национальном институте подчеркивают: на сегодняшний день нет способа ускорить восстановление мозга после алкоголя.
Тем не менее, по словам Дмитрия Вашкина, существуют способы, которые могут облегчить симптомы похмельного синдрома. При легком похмелье, говорит Дмитрий Вашкин, можно облегчить симптомы, выпив большое количество воды. Также можно съесть легкую пищу, богатую витаминами и минералами, и хорошо отдохнуть. По его словам, снять симптомы легкого похмелья помогут такие народные и домашние средства, как кефир, мед, минеральная вода с лимоном, имбирь или овсяный отвар.
Шаги для быстрого восстановления после похмелья
Минеральная вода и витамины
Алкоголь является очень мощным диуретиком, то есть выводит из организма жидкость вместе со всеми полезными веществами: минералами, витаминами, микроэлементами. Поэтому самое необходимое утром для восстановления электролитного баланса и полезных веществ — это минеральная вода и витамины.
Обильное питье
Нужно пить как можно больше жидкости: простой воды, негазированную минералку, натуральные соки, морсы, нежирные бульоны. Можно также пить огуречный рассол, который поможет нормализовать водно-электролитный баланс в организме и устранит обезвоживание, восполнит дефицит микроэлементов, уменьшит отечность. Капустный рассол, который содержит ценнейшую для организма янтарную кислоту и витамин С, поможет восстановить запас витаминов и микроэлементов.
Легкая пища на завтрак
С утра нужно позавтракать нежирной пищей с достаточным количеством белков и углеводов, чтобы дать отдых печени и желудку. Например, овсяная каша улучшит работу желудочно-кишечного тракта, окажет адсорбирующее действие. Нежирный куриный бульон поможет снять спазм и дискомфорт в желудке.
Прогулка на свежем воздухе
Легкие физические упражнения или прогулка на свежем воздухе помогут улучшить кровоснабжение тканей и органов, ускорить восстановление нормального метаболизма и выведение продуктов распада этанола.
Что делать при тяжелом похмелье?
Тяжелое похмелье может быть не только болезненным, но и опасным. Во время похмелья внимание, принятие решений и координация движений человека нарушается. Способность выполнять важные задачи, такие как вождение, управление механизмами или забота о других, может сводиться к нулю.
При тяжелом похмелье важно восполнить потерю жидкости и электролитов в организме, поясняет врач Дмитрий Вашкин. «Для этого можно пить спортивные напитки, куриный или овощной бульон», — объясняет эксперт.
Из фармацевтических средств от похмелья обычно используют обезболивающие, спазмолитики и препараты, улучшающие работу печени, объясняет эксперт. «Народные средства облегчат симптомы, но они не заменяют медикаменты. Аспирин тоже рискован из-за раздражения слизистой желудка», — говорит Вашкин.
Один из главных мифов, который существует вокруг похмелья, — так называемый опохмел — употребление алкогольного напитка утром после чрезмерного употребления спиртного.
Фактически, хотя новая порция алкоголя может временно уменьшить некоторые симптомы похмелья, в то же время такой способ «лечения» может продлить недомогание и усилить другие симптомы похмелья, а также усилить интоксикацию и спровоцировать развитие запоя.
Шаги для избавления от тяжелого похмелья:
- Спортивные напитки, богатые электролитами.
- Куриный или овощной бульон.
- Обезволивающие или противоспазмирующие средства.
- Препараты, улучшающие работу печени.
Когда прибегнуть к помощи специалистов?
Если самостоятельно справиться с похмельем не удается, перечисленные способы исчерпаны, а общее состояние организма не улучшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.
По словам Даниила Петрова, обращаться за помощью к врачу при похмелье следует в случае, если:
- сильное отравление алкоголем (когда известно, что выпито большое количество спиртного или любое количество некачественного алкоголя, токсичных дешевых суррогатов);
- сильная и неукротимая рвота, боли в животе, примеси крови в рвотных массах;
- судороги, сильный тремор конечностей;
- скачки давления, боль в области сердца;
- понижение температуры тела, пульса, редкое дыхание;
- изменение цвета кожного покрова: краснота, синюшность, бледность;
- недержание;
- помутнение сознания, при котором человек перестает понимать и отвечать на вопросы, дезориентация в пространстве и времени;
- потеря сознания или внезапное засыпание с невозможностью разбудить.
Фармацевтические средства при похмелье
К самостоятельному приему фармпрепаратов нужно отнестись с очень большой осторожностью, подчеркивает Даниил Петров. Тем не менее существуют действенные препараты, которые доступны в свободной продаже, без рецепта, и обычно используются без контроля врача.
«Гептрал» — гепатопротекторное средство, предназначено для восстановления и очищения печени.
«Полисорб» — это современный сорбент с широким спектром действия, который связывает вредные вещества и выводит их из организма.
Активированный уголь — мощный природный абсорбент.
Препараты янтарной кислоты — органическое соединение, которое хорошо нейтрализует поступившие в организм яды.
Народные рецепты от похмелья
Рецепт свежего коктейля от похмелья
Состав:
Свежевыжатый апельсиновый сок — 250 мл.
Мед — 2 ст. ложки.
Цедра лимона — щепотка.
Приготовление:
В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда и цедру лимона.
Размешать в блендере.
Пить охлажденным.
Рецепт имбирного чая при похмелье
Состав:
Корень имбиря — 1 шт.
Вода — 500 мл.
Целый апельсин — 1 шт.
Мед — 1 ст. ложка.
Приготовление:
Корень имбиря измельчить и залить двумя стаканами воды.
Кипятить в течение десяти минут.
Снять с огня и дать остыть.
Добавьте сок одного апельсина.
Добавьте мед.
Рецепт домашнего средства от похмелья
Состав:
Очищенная вода — 1 литр.
Соль — 0,5 ч. ложки.
Сода — 0,5 ч. ложки.
Сахар — 4 ст. ложки.
Приготовление:
Все смешать и пить при приступах тошноты.
Преподаватель винной школы WineState Роман Табаков рассказал, что главным антипохмельным коктейлем уверенно можно считать коктейль Bloody Mary. «На утро после вечеринки часто противен вкус, аромат и сам вид алкоголя. “Кровавая Мэри” умело маскирует вкус и аромат алкоголя. Обычно это коктейль с густой консистенцией, обилием специй под которыми алкоголь вообще не чувствуется», — сказал Табаков. Он подчеркнул, что лучшее средство от похмелья это умеренное и ответственное потребление накануне, но если уж не получилось, то один или два Bloody Mary с утра вполне могут спасти от симптомов похмелья.
Рецепт коктейля «Кровавая Мэри» при похмелье
Состав:
Водка — 50 мл;
Томатный сок — 100 мл;
Сок лимона — 15 мл;
Соус табаско — 10 мл;
Ворчестерширский соус;
Соль, перец.
Пошаговое приготовление:
- Бокал заполнить льдом;
- смешать все ингредиенты.
Антирецепты при похмелье
По словам Даниила Петрова, многие «народные средства» борьбы с похмельем не только не действенны, но и вредны или даже опасны. В частности, к числу народных методов, которые могут усугубить самочувствие при похмелье, он отнес:
Физический труд или парение в бане
Серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приведет к сгущению крови и может спровоцировать острый сердечно-сосудистый криз, что может привести к очень опасным последствиям.
Контрастный душ
Этот способ поможет избавиться от похмелья только при незначительном дискомфорте и хорошем здоровье в целом. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хронически злоупотребляющим спиртным необходимо воздерживаться от сильного контраста температур.
Голодание или наваристые жирные супы
Голодать, по словам врача, на утро действительно не нужно, а еда должна быть не жирная, а легкая и богатая витаминами, чтобы дать отдых печени и желудку.
Крепкий чай и кофе
Врач рекомендует отказаться от напитков, стимулирующих центральную нервную систему. По его словам, они будут способствовать еще большему обезвоживанию организма, могут повысить артериальное давление и ускорить сердцебиение.
Как избежать похмелья в будущем
Лучший способ избежать похмелья — соблюдать умеренность в употреблении алкогольных напитков, считает врач Дмитрий Вашкин. Однако даже здесь следует придерживаться следующих правил:
- Не превышать допустимые порции алкоголя. В среднем это до 75 мл крепкого алкоголя для мужчин и до 50 мл для женщин в сутки.
- Пить воду.
- Принимать пищу до употребления алкоголя.
- Не сочетать напитки разной крепости.