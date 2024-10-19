Российские мухоморы покупает весь мир, от США до Филиппин: почему иностранцы импортируют наши ядовитые грибы

— Можно, конечно, на рынок в Пермь сгонять (здесь-то кому продашь, у всех грибы есть), — размышляют люди. — Но ты посчитай: туда-обратно — 800 км, 3,5 тыщи только на бензин! Да и старые мы, чтобы так далеко носиться. Спасибо ребятам, что закупают, как это говорят в телевизоре?.. Да, социальный бизнес! Жаль, мухоморов в этом году мало — вдвое больше можно было заработать, пантерный мухомор и вовсе по 700 рублей принимали, школьники сами себе зарабатывают на велики с газировкой.