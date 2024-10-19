Российские мухоморы покупает весь мир, от США до Филиппин: почему иностранцы импортируют наши ядовитые грибы

Пермский край неожиданно стал крупнейшим экспортером… мухоморов. По данным Россельхознадзора, в прошлом году были оформлены сертификаты на отправку 565 килограммов этого сушеного гриба в Киргизию, Филиппины и даже США. Кому же они понадобились и как мухомор стал новой золотой жилой Урала? За подробностями спецкорр «КП» отправился в Пермь.
«100 тысяч за кило»
— …А чего нам скрывать — мы в открытую работаем, сейчас сам все увидишь, — пермский предприниматель Александр Закиров везет меня на базу, по пути рассказывая об особенностях своего непростого бизнеса и довольно признаваясь: «140 килограммов мухоморов в США? Да, это я в прошлом году продал! Я вообще был первый, кто официально поставил мухомор за границу.».
Мы приезжаем на окраину Перми, и Александр сходу идет проверять только что вышедшую из дегидратора очередную партию шляпок мухоморов. И снова улыбается: сушка прошла равномерно, влажность не превышает 11%, запах тоже в норме. Новые мешки с ними отправляются на склад, где уже лежит около 150 кило этого гриба.
— Мало, конечно, — вздыхает он. — В этом году какой-то неурожай мухоморов случился, в прошлом 2,5 тонны насушили (это только мы — в Перми еще несколько компаний этим занимаются), в этом — от силы полтонны будет.
— Полтонны сухих? Это сколько же в «живом» виде его было?
— Под 8 тонн, примерно в 15 раз он по весу теряет. Почем продаю? Коммерческая тайна. Я оптом реализую, через интернет-магазины — кому 3 кг, кому 5. Вот они-то и займутся розницей — перемалыванием, упаковкой, фасовкой, оформлением каждой единицы. В итоге килограмм «мухи» достанется конечному потребителю где-то за 100 тысяч.
Он по очереди открывает дверцы здоровых шкафов-дегидраторов, где в данный момент сушатся лисички и белые.
— Классная штука! Полностью наши, пермского производства, с дистанционным управлением и климат-контролем — выставил определенную влажность и это позволяет не переварить гриб, который высушивается всего за 12 часов. По 750 тысяч за штуку отдали!.. Да, ждем, мы на месте.
Спрос породила пандемия
После короткого созвона во двор заезжают две женщины на легковушке с прицепом. Последний загружен большими пластиковыми ведрами, которые плотно набиты уже соленым груздем: на него уже есть заказ одного крупного производителя, который заберет их, расфасует по красивым баночкам с манящими этикетками, предварительно порезав и переложив чесночком, перцем, листьями хрена, и отправит по торговым сетям. Товар взвешивается и сортируется: крупные в одну бочку, маленькие (это высший сорт) — в другую. Средняя цена закупки — 150 рублей за кило. За все про все женщины получают на руки около 50 тысяч рублей и довольные уезжают.
Собственно, до поры Александр вместе с товарищами преимущественно этим и занимался — закупал у населения традиционные грибы для первичной переработки и последующей продажи крупным клиентам. Пока в пандемию 2020 года друзья не обнаружили, что откуда ни возьмись вдруг возник высокий спрос на мухоморы — похоже, в поисках панацеи от новой заразы люди ринулись в народную медицину. И бизнес Александра Закирова был мгновенно перестроен.
Коллеги осторожно делали прогнозы: мол, народная любовь к мухоморам повторит ажиотажный спрос на имбирь, и закончится вместе с пандемией. Однако все вышло ровно наоборот: сегодня интернет пестрит объявлениями о продаже как мухоморных шляпок, так и всевозможных изделий на его основе — настоев, экстрактов, мазей, кремов и некоего «микродозинга».
— Вот он, — партнер Александра Закирова по бизнесу Олег Третьяков ставит на стол яркие баночки с веселым мухомором на этикетке. В каждой из них по 60 капсул с небольшим количеством (как правило, до 0,5 грамма) перемолотого гриба. Это и есть «микродозинг». Баночки по заказу Олега вполне себе легально производятся на одном из фармзаводов, потребителю они достанутся минимум по 2800 рублей за штуку.
Однако… Но кто и для чего отдает такие деньги за ядовитый гриб? Неужели…
Прибавка к доходам селян
В голове рождаются самые нехорошие подозрения, основанные на моих представлениях о мухоморе. Но Александр и Олег озвучивают свою версию того, как работает микродозинг. Они приводят в пример витаминки: одна-две в день поможет организму, а вот сотня зараз может довести его до реанимации.
И достают заключение, которое сделали в прошлом году в одном серьезном учреждении: «веществ, включенных… в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ… не выявлено».
Примерно то же самое говорится на многочисленных сайтах, предлагающих мухоморы в капсулах: продавцы уверяют, что такое «микро»-потребление якобы снимает усталость и утомляемость, помогает избавиться от раздражительности, повышает работоспособность. Однако у врачей и микологов на этот счет кардинально другое мнение, что никаких фармакологических исследований, а, значит, и доказанных лечебных и иных положительных свойств мухомора, нет (см. «Комментарии специалистов»).
— …А ведь это не только бизнес, но и существенная прибавка к доходам селян! — вступает в разговор Роман, также закупающий грибы у населения.
— Точно! — подтверждает Александр Закиров и лезет в свои записи. — Вот семья, которой я в этом сезоне почти 2 миллиона заплатил, эти 400 тысяч заработали, вот школьник на 150 тысяч сдал, вот полицейский, который в перерыве между службой заработал больше, чем его годовая зарплата. И это — деньги только от «мухи»!
— Я завтра, кстати, забирать гриб еду. Далеко. Ты со мной? — делает Роман предложение, от которого грех было отказываться.
«Час-два по лесу — 3−4 тыщи в кармане»
Дорога до «заготконторы» Романа занимает несколько часов. Под пункт приема дикоросов он приспособил полуживую лесопилку на окраине поселка Ныроб, на который установили уже знакомую сушилку. Дело идет к закрытию сезона, но народ все еще несет грибы и ягоды, тут же обменивая их на купюры.
— Прошвырнулся по лесу час-два — тыщи 3−4 в кармане. Разве это плохо? — восклицает женщина, пересчитывая деньги.
Я в это время изучаю журнал с записями приема дикоросов: «белый, 1 сорт — 8,9 кг, 1355 рублей», «белый, 2 сорт, 20 кг, 2170 рублей», «белый, 38,5 кг, 4240 рублей».
Неделей ранее «заготконтору» за день посещало до полсотни человек, за кило белого гриба первого сорта (нераскрытая шляпка до 5 см) давали до 150 рублей, но, несмотря на то, что в конце концов, гриб будет продан в несколько раз дороже, народ это устраивает:
— Можно, конечно, на рынок в Пермь сгонять (здесь-то кому продашь, у всех грибы есть), — размышляют люди. — Но ты посчитай: туда-обратно — 800 км, 3,5 тыщи только на бензин! Да и старые мы, чтобы так далеко носиться. Спасибо ребятам, что закупают, как это говорят в телевизоре?.. Да, социальный бизнес! Жаль, мухоморов в этом году мало — вдвое больше можно было заработать, пантерный мухомор и вовсе по 700 рублей принимали, школьники сами себе зарабатывают на велики с газировкой.
— Многие только за счет этого и живут — работы-то нет: лесопилки встали, тюрьмы посокращали, — добавляет пенсионер Александр Анатольевич. — На мою пенсию особо не разгонишься, супруга работает дворником и вот уже полгода не получает зарплату, хотя она и так смешная — летом 1400, зимой 5 тысяч. А так этими грибными деньгами потом всю зиму живем… Без этих ребят, которые к нам мотаются за столько верст, тяжело нам будет.
Между делом я интересуюсь у них о то и дело возникающих московских инициативах отрегулировать сбор дикороссов. Отвечают не сразу.
— С одной стороны, как бы надо порядок навести — как ошалели некоторые, в погоне за деньгой часто рвут незрелую, «белобокую» ягоду, — сетуют местные. — В итоге нет семян, которые дали бы жизнь новым кустикам, с голубикой уже проблемы, хотя еще несколько лет назад тут полно ее было. А с другой…
А с другой стороны люди высказывают основанные на многолетних наблюдениях опасения, что Москва в своих стараниях зарегулирует так, что потом и в лес не зайдешь без опаски быть оштрафованным.
— Нет, пусть уж лучше не трогают ничего…
«Спрос за границей есть, но…»
Мы возвращаемся в Пермь, где Александр Закиров отвлекается на интернет, чтобы оформить отправку сразу нескольких партий мухомора. Он говорит о богатых перспективах экспорта и выстроившейся очереди на мухомор из иностранных клиентов — Бельгия, Литва, Германия, Италия
— Речь идет о контрактах на десятки тысяч долларов!
Но что-то здесь определенно не сходится. Я заглядываю в данные, которые предоставили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю (чтобы отправить продукцию растительного происхождения за рубеж, для начала необходимо получить сертификат из этого ведомства, подтверждающий отсутствие в ней вредителей и болезней). Так вот, если в 2022 году было оформлено заявок на отправку 80 кг, в 2023 — уже на 565 кг, то в этом — всего на 7 кило. Быстро же интерес пропал…
— Я не обманываю, спрос на мухомор за границей действительно огромный, — говорит предприниматель. — Недавно только общался с немецким клиентом — тот хоть сейчас 2 тонны мухомора возьмет, он готов и с логистикой помочь, но…
— Санкции?
— Они, конечно, навредили, но не так чтобы сильно. Их обойти можно, это вообще не проблема. Гораздо труднее обойти наших чиновников — они не знают, что это за вид продукции, что сильно тормозит экспорт. Там сплошная неразбериха!
«Ни рыба, ни мясо…»
— …Вот скажи — это гриб или не гриб? — он кладет передо мной несколько шляпок высушенного мухомора.
— Ну, гриб… — не совсем понимаю я.
— Вот и мы, когда оформляли партию на его вывоз в прошлом году, так и указали: код 0712390000 — «прочие грибы сушеные, целые, нарезанные кусочками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке». Это же подтвердили в нашем Центре поддержке экспорта. За что мне тут же прилетел штраф в 50 тысяч рублей — мол, обманули, сознательно неправильно код указали, нужно по-другому классифицировать: 1211908608 — «прочие растения и их части, используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях».
— Ну, и указал бы другие цифры…
— Если укажу, то потребуется приложить доказательства того, что он используется в фармации и внесен в соответствующий перечень лекарственных растений. А чтобы его туда внести, нужно провести соответствующие исследования в лицензированном НИИ — все это нереально… Хотели было официально лес в аренду взять, чтобы там сбор мухомора наладить. Но снова: поскольку он не является ни «пищевым лесным ресурсом», ни «лекарственным растением», то нельзя определить квоту сбора, поэтому нам отказали. Так что мухомор для государства вроде как и не существует вовсе, ни рыба, ни мясо. Но ничего, и из этого как-нибудь выкрутимся. Спрос-то на него огромный. Да и людям в деревнях надо дать подзаработать.
Мнение врача
«Утверждение об их пользе антинаучно»
Наталья КОРЯГИНА, доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии Пермского государственного медуниверситета, главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края:
— Сегодня средства народной медицины все чаще обретают новую жизнь. Внезапную популярность ядовитому грибу принесло новое явление в России — мухоморный микродозинг. Оно подразумевает собой употребление грибов в сверхмалой дозировке в сушеном или капсульном виде. Некоторые продавцы обещают, что мухоморный микродозинг якобы поможет вылечить сотни болезней.
При длительном употреблении токсичное вещество гриба накапливается в организме человека и может негативно сказаться на работе сердца и вызвать проблемы с дыханием, а также повлиять на репродуктивную функцию и генетику. Мухомор, кроме того, еще и очень опасная вещь для головного мозга. Не исключены угнетение сознания до уровня комы или наступление летального исхода. Понятие микродозинга очень спорно. Мухоморы содержат яды и даже малые их дозы могут быть смертельно опасны.
Стоит добавить, что на сегодня нет ни одного научного доказательства, что микродозинг способен хоть отчасти повысить продуктивность или придать сил. Что касается мухоморов, то их влияние в микродозах не исследовалось вообще. Поэтому утверждение об их пользе антинаучно. Роспотребнадзор по-прежнему относит мухоморы к списку наиболее опасных грибов.
Комментарий миколога
«Гриб далеко не безвредный»
Лидия ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА, миколог, доктор биологических наук, профессор:
— Мухомора действительно нет в перечне лекарственных препаратов, но при этом он используется в народной медицине, где все же больше употребляется в качестве наружного препарата в виде настоя и кремов, как обезболивающее, при кожных болезнях, болезнях суставов. В старину шведы употребляли их перед боем. Известно, что шаманы с помощью этого гриба входили в состояние мухоморного опьянения, а потом несли соплеменникам всякую ерунду, выдавая ее за откровения духов.
Однако не стоит забывать, что это ядовитый гриб, который воздействует на центральную нервную систему. При этом никаких медицинских испытаний не проводилось (по крайней мере, мне это неизвестно), поэтому расхожая фраза о том, что «перед употреблением нужно посоветоваться с врачом-специалистом» здесь неуместна — нет таких специалистов. Все это не изучено, мухомор — гриб далеко не безвредный, поэтому экспериментировать с ним не следует.