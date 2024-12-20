Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Кроме того, Овчинин и Вагнер демонтировали два устройства экспонирования в интересах эксперимента «Тест» и две панели в рамках эксперимента «Выносливость», которые находились снаружи МКС 3,5 года. Космонавты также сняли научную аппаратуру «Индикатор-МКС» эксперимента «Контроль», установленную на модуле «Поиск» в июне 2013 года.