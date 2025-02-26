Российские деньги в Турции: как нашим туристам может помочь национальный оператор

Как деньги от туристов уходят из России
Кроме того, что российские туристы, выезжают за рубеж, вывозят валюту и оставляют её там, есть и другая проблема.
— У нас на протяжении 25 лет выездным туризмом занимаются шесть турецких компаний. Они открыли свои представительства, оплачивают офис, но деньги вывозятся туда, головные компании не здесь. В России просто офисы по обеспечению деятельности, — пояснил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
Решением этого вопросам могло бы быть создание национального туристического оператора. Парламентарий также отметил опыт Китая.
В Поднебесной туристический оператор не имеет права быть иностранным. 51% доли должно быть у китайской организации.
Опыт СССР показывает, что государственная организация может организовывать выездной туризм. Ярким примером тут служит знаменитый «Интурист». Наши туристы выезжали в основном в социалистические страны, но они полностью были обеспечены питанием, экскурсиями и, конечно, им предоставлялся трансфер. Занималась организация и приёмом иностранных граждан.
В чём разница между туроператором и турагентством
В Роспотребнадзоре объяснили, что туристическим оператором обеспечивается оказание туристу всех услуг, входящих в турпродукт. Делать он может это или самостоятельно, или с привлечением сторонних лиц. В свою очередь, туристическое агентство занимается продвижением и продажей продукта, созданного оператором.
Право на отдых
Одной из задач Национального туристического оператора могла бы быть поддержка граждан в реализации права на отдых. Это право закреплено в Конституции Российской Федерации.
— Государство должно помогать тем категориям граждан, которые по разным обстоятельствам не могут получить эту услугу, — заявил Тарбаев.
В СССР была так называемая профсоюзная путёвка. Она не была бесплатной. Гражданам приходилось платить до 30% от стоимости. В современной России одной из форм поддержки стал возврата средств за тур по стране. Но с 2023 года туристический кешбэк не работает. Ее решили не продлять.
Интересная форма поддержки граждан есть во Франции. Там введён «отпускной чек». Это адресная денежная помощь, которая может быть потрачена на туристические продукты.
— Отпускные чеки во Франции распределяются на основе социальных критериев среди сотрудников предприятий, а также госслужащих. С недавнего времени право на получение отпускных чеков имеют и самозанятые граждане. Но все же главная целевая группа системы отпускных чеков — именно работники промышленных предприятий и государственные служащие, — пояснили в АТОР.
Куда едут российские туристы
Согласно статистике Росстата, в 2023 году самым популярным направлением у российских туристов была Турция. Эту страну посетило свыше 2,5 миллиона наших сограждан. Вторым по полярности является Египет. Посмотреть на пирамиды и Сфинкса приехало 1,3 миллиона россиян. Тройку лидеров замыкают Объединённые Арабские Эмираты.
Россияне едут не только на привычные для них курорты, но и по направлениям, которые были не самыми популярными. Например, в 2021 году в Китай съездили 1,4 тысячи человек, а в 2023 году уже 81,6 тысячи. Показатель Таиланда за аналогичный период вырос почти в 25 раз. Среди европейских стран прирост количества российских туристов фиксируют в Испании, Италии, Франции, Черногории и Швеции.
По информации АТОР, с 14 февраля, когда произошло укрепление рубля, фиксируется рост продаж туров за рубеж на 15−20%.
— Туристы интересуются отдыхом в Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах, где в это время уже завершается сезон. С другой, начинается пиковый спрос на Турцию — с майских праздников там и начинается активная фаза туристического сезона. Также стабильно сохраняет свои высокие позиции Египет, — рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
Ожидается, что туристический поток и дальше будет продолжать расти. Кстати, согласно статистике, жители России больше всего предпочитают внутренний туризм. За 2023 год почти 7 миллионов туристов отправились осматривать достопримечательности родной страны.
Даниил Черных