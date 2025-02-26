Российские деньги в Турции: как нашим туристам может помочь национальный оператор

В СССР была так называемая профсоюзная путёвка. Она не была бесплатной. Гражданам приходилось платить до 30% от стоимости. В современной России одной из форм поддержки стал возврата средств за тур по стране. Но с 2023 года туристический кешбэк не работает. Ее решили не продлять.