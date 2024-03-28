«Голос мой услышь»: популярные артисты записали альбом песен Муслима Магомаева

Популярные российские артисты записали 12 песен Муслима Магомаева, которые составили трибьют-альбом «Голос мой услышь». Плейлист уже доступен в музыкальных сервисах VK, Яндекса, МТС и в сервисе Звук. Композиции были исполнены в память погибших и в помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.