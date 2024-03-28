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«Голос мой услышь»: популярные артисты записали альбом песен Муслима Магомаева

Все доходы от стриминга и прослушивания направят пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».

Источник: РИА "Новости"

Популярные российские артисты записали 12 песен Муслима Магомаева, которые составили трибьют-альбом «Голос мой услышь». Плейлист уже доступен в музыкальных сервисах VK, Яндекса, МТС и в сервисе Звук. Композиции были исполнены в память погибших и в помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.

Слушая этот альбом люди будут тратить самое ценное — свое время. Музыкальные сервисы конвертируют его в деньги и направят потерпевшим.

пресс-служба VK

Артисты разных поколений бережно исполнили великие песни Муслима Магомаева, сохранив их мелодизм. В записи приняли участие Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Стас Михайлов и HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие музыканты. Стихотворение в интро читает Федор Бондарчук. В альбоме использована вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания.

Организатором записи альбома выступила VK Музыка.