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Российские археологи обнаружили древние печати с Богородицей и святым Георгием

Артефакты относятся к XI- XII векам.

Источник: Институт археологии РАН

17 июля. ПРАВМИР. В Суздале российские археологи обнаружили две редких печати, которые относятся приблизительно к XI- XII векам.

Один из артефактов — княжеская свинцовая булла Юрия Долгорукого. Второй — печать нотаря (писца) Григория. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

На найденной булле изображен святой Георгий с копьем и щитом, его голову окружает точечный нимб. На обратной стороне помещен княжеский знак -двузубец, который служил родовым знаком Рюриковичей.

На лицевой стороне второй печати сохранилось поясное изображение Богоматери Оранты (Молящей).

Богородица изображена с воздетыми руками, в украшенной звездами накидке-мафории. На оборотной стороне печати — греческая надпись, в переводе означающая «Богородица, помоги рабу твоему Григорию нотарю».

Вислые печати, которые использовались в Древней Руси, заверяли подлинность документов. Их использовали по византийскому образцу князья и духовенство.