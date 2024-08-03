Российские археологи обнаружили древние печати с Богородицей и святым Георгием

17 июля. ПРАВМИР. В Суздале российские археологи обнаружили две редких печати, которые относятся приблизительно к XI- XII векам.
Один из артефактов — княжеская свинцовая булла Юрия Долгорукого. Второй — печать нотаря (писца) Григория. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
На найденной булле изображен святой Георгий с копьем и щитом, его голову окружает точечный нимб. На обратной стороне помещен княжеский знак -двузубец, который служил родовым знаком Рюриковичей.
На лицевой стороне второй печати сохранилось поясное изображение Богоматери Оранты (Молящей).
Богородица изображена с воздетыми руками, в украшенной звездами накидке-мафории. На оборотной стороне печати — греческая надпись, в переводе означающая «Богородица, помоги рабу твоему Григорию нотарю».
Вислые печати, которые использовались в Древней Руси, заверяли подлинность документов. Их использовали по византийскому образцу князья и духовенство.