Российская разведка вскрыла планы Британии по краже замороженных активов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Великобритания пытается склонить другие государства, в том числе Бельгию, к изъятию замороженных российских активов. При этом Брюссель выступает против предлагаемой Еврокомиссией схемы, называя ее чрезвычайно рискованной, и предлагает вместо прямого задействования российских средств привлекать ресурсы для поддержки Украины через рынки капитала.