Российская разведка вскрыла планы Британии по краже замороженных активов

Мнение несогласных с конфискацией стран планируют игнорировать, указано в материале.

Источник: AP 2024

Великобритания хочет использовать обходные пути в Договоре о функционировании ЕС для того, чтобы конфисковать российские замороженные активы. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя “лазейки” в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление чрезвычайных обстоятельств», — указано в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. Помимо этого указано, что мнение несогласных стран ЕС планируют игнорировать.

Руководство Великобритании активно продвигает решение о принудительном изъятии замороженных в Euroclear российских активов. Они рассчитывают, что США, не получив к ним доступа, утратят интерес к потенциальной сделке с Российской Федерацией, следует из сообщения.

Бельгия, в свою очередь, расценивает инициативу Еврокомиссии по задействованию замороженных российских активов для предоставления Украине репарационного займа как абсолютно неприемлемую. Такой позиции, в частности, придерживается министр иностранных дел страны Максим Прево. Об этом сообщал телеканал RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Великобритания пытается склонить другие государства, в том числе Бельгию, к изъятию замороженных российских активов. При этом Брюссель выступает против предлагаемой Еврокомиссией схемы, называя ее чрезвычайно рискованной, и предлагает вместо прямого задействования российских средств привлекать ресурсы для поддержки Украины через рынки капитала.