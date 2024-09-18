Российская цифровая живопись поедет в Пекин

25 сентября в Столичном музее Пекина откроется выставка «Под куполом» — совместный проект Государственной Третьяковской галереи, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и компании VK.
Выставка, посвященная развитию русского искусства от Древней Руси до современного медиаарта, объединит 56 произведений масляной живописи и 9 цифровых полотен. Многие из работ вдохновлены Суздалем и его историей.
В Китай впервые отправятся работы российских медиа-художников и активных авторов платформ VK Даниила Зуева, Данилы Карамушкина, Степана Терещенко, Аристарха Чернышева, Julia Cyberflora, Kirill Rave, Meta Rite, Rinatto L'bank и YOmoYO.
Выставка — финал лаборатории в арт-резиденции, организованной Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и VK, во время которой авторы познакомились с историей, архитектурой и культурой города. За творческим путешествием художников можно проследить ВКонтакте по хештегу #артрезиденциясуздаль.
Цифровые работы уже выставлялись в галерее VS Gallery и на 23 медиафасадах в разных городах России. Сейчас их можно посмотреть в онлайн-галерее ВКонтакте.
Художников вдохновили знаменитые храмы Суздаля, русский народный костюм и даже организации, которые работают в городе. Так, Даниил Зуев посвятил серию фантасмагорических работ «В гостях у Ангельского леса» благотворительному фонду «Ангела дом», который помогает диким и домашним животным в городе.
Кроме цифровых работ в выставке будет и традиционная живопись из фондов Государственной Третьяковской галереи: полотна Ивана Айвазовского, Василия Перова, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Василия Сурикова и других.
По замыслу кураторов, выставка представит современную российскую арт-сцену и продемонстрирует преемственность нескольких поколений русских художников.