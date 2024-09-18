Российская цифровая живопись поедет в Пекин

Выставка — финал лаборатории в арт-резиденции, организованной Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и VK, во время которой авторы познакомились с историей, архитектурой и культурой города. За творческим путешествием художников можно проследить ВКонтакте по хештегу #артрезиденциясуздаль.