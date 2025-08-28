Российская альпинистка Наговицына может навсегда остаться на пике Победы

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что операция по спуску тела слишком сложная и обойдется в сотни тысяч долларов. Об этом сообщает RT.
Собеседник издания заявил, что не знает, будут ли пытаться спускать ее вниз. По его словам, за всю историю не было случаев, чтобы с этой кого-то вытащили не на своих ногах: ни живого, ни мертвого.
Он также отметил, что наверху осталось много достойных людей со всего мира, на пике лежат 30—50 человек.
От трагедии россиянку, по мнению Пятницына, могла бы уберечь заявка на восхождение через Федерацию альпинизма. Специалисты проверили бы ее квалификацию и опыт. И не допустили бы на пик Победы, если бы она не соответствовала необходимому для этой вершины уровню подготовки.
Ранее в Сети появилась фотография застрявшей в горах Киргизии 12 августа Натальи Наговицыной. Женщина на снимке запечатлена уже с травмой. Видно, что пострадавшую конечность Наговицыной пришлось зафиксировать палкой от палатки.