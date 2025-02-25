Россиянку признали самой красивой девушкой Европы

Об этом девушка рассказала на своей страничке в соцсети.
Юлия Павликова выложила фотографии, на которых позировала в красном пышном макси-платье с короной на голове. По словам девушки, «этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины».
Модель отметила, что победой на конкурсе подтвердила свой статус мировой рекордсменки. До этого Павликова выходила в финал трех международных соревнований «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Вселенная». Она также поблагодарила фанатов за поддержку и поздравления.
«Это еще раз доказывает, что мечты сбываются, а труд и упорство всегда вознаграждаются», — написала Павликова.
Второе место на конкурсе «Мисс Европа — 2025» заняла представительница с Украины, третье — из Болгарии.
В прошлом году корону и титул также получила участница из России. Победительницей стала Роза Гадиева из Татарстана. В этом году она передавала корону Павликовой в финале.
До этого актер из «Содержанок» Александр Федотов победил в конкурсе «Мистер Планета» в Перу. Об этом он сообщил в личном блоге. 25-летний актер одержал победу среди почти 20 участников со всего мира.