Россиянки стали стремительно лысеть осенью

Особенно остро эта проблема ощущается осенью. Представительницы прекрасного пола стали тратить по 30 тысяч рублей на лечение. Главный врач сети московских клиник трихологии Марият Мухина рассказала телеграм-каналу, что сезонное выпадение волос у женщин связано с изменением длины светового дня. По словам специалиста, это напрямую затрагивает циркадные ритмы и уровень мелатонина, который оказывает влияние на фазу роста волос. Кроме того, облысение может происходить из-за температурного режима и влажности. Эти факторы способствуют изменению состояния кожи головы и фолликулов. Холода и сухость на улице уменьшают процент влаги в волосах, это делает их более ломкими и склонными к выпадению.