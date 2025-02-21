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Россиянки рассказали о самых перспективных профессиях для женихов

Согласно опросу, проведенному сервисом «Работа.ру», жительницы России назвали работников IT и телекома самыми привлекательными женихами. В исследовании 60% опрошенных отметили именно эти сферы как наиболее перспективные для будущих партнеров.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Немного отстают представители нефтегазовой отрасли (57%)», — отмечается в исследовании. На третьем месте оказались финансисты и банкиры с 37%. Замыкают пятерку лидеров строители (29%) и работники сферы недвижимости (25%).

Интересно, что 21% россиянок также считают юристов привлекательными. Медицинские работники и ветеринары получили поддержку от 18% опрошенных. Спортсмены заняли последнее место в десятке самых популярных профессий для женихов, набрав лишь 10% голосов. Представители ритейла и торговли получили 9%, а по 8% набрали работники производства, агропрома и деятели культуры.

Наименьшее количество голосов досталось представителям транспортной и логистической отраслей. В опросе, который позволял выбирать несколько вариантов ответа, приняли участие более 1800 женщин из всех регионов России.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» поделились данными собственного опроса на тему, что мужчины обсуждают на работе.