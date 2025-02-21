Россиянки рассказали о самых перспективных профессиях для женихов

«Немного отстают представители нефтегазовой отрасли (57%)», — отмечается в исследовании. На третьем месте оказались финансисты и банкиры с 37%. Замыкают пятерку лидеров строители (29%) и работники сферы недвижимости (25%).
Интересно, что 21% россиянок также считают юристов привлекательными. Медицинские работники и ветеринары получили поддержку от 18% опрошенных. Спортсмены заняли последнее место в десятке самых популярных профессий для женихов, набрав лишь 10% голосов. Представители ритейла и торговли получили 9%, а по 8% набрали работники производства, агропрома и деятели культуры.
Наименьшее количество голосов досталось представителям транспортной и логистической отраслей. В опросе, который позволял выбирать несколько вариантов ответа, приняли участие более 1800 женщин из всех регионов России.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» поделились данными собственного опроса на тему, что мужчины обсуждают на работе.