Россиянки рассказали о самых перспективных профессиях для женихов

Интересно, что 21% россиянок также считают юристов привлекательными. Медицинские работники и ветеринары получили поддержку от 18% опрошенных. Спортсмены заняли последнее место в десятке самых популярных профессий для женихов, набрав лишь 10% голосов. Представители ритейла и торговли получили 9%, а по 8% набрали работники производства, агропрома и деятели культуры.