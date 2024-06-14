Россиянки рассказали, что считают сексуальным в мужчинах

Согласно результатам исследования, 67% женщин так или иначе смотрят на то, читает ли их потенциальный партнер или нет. Чуть больше половины мужчин также обращают на это внимание. А треть девушек и 21% молодых людей заявили, что не будут встречаться с теми, кто не любит читать книги.