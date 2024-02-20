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Россиянкам объяснили, как предотвратить появление морщин на шее

Процесс старения неизбежен, однако есть способы, которые помогут замедлить его проявление и сохранить кожу на шее упругой и гладкой на долгие годы. Подробнее о них рассказала врач-косметолог, трихолог Виктория Ощепкова.
Источник: Freepik

Специалист пояснила, что в первую очередь необходимо обеспечить защиту от солнца, ведь его воздействие способствует преждевременному старению. Применение солнцезащитного крема с высоким SPF на области шеи поможет защитить кожу от вредного УФ-излучения и предотвратить появление морщин.

«Хорошо увлажнённая кожа менее подвержена обезвоживанию и образованию морщин. Используйте увлажняющие кремы или лосьоны на шее ежедневно, особенно после принятия душа или ванны, чтобы сохранить её мягкой и гладкой», — добавила Ощепкова в беседе с «Газетой.ru».

Не менее важно для сохранения молодости здоровое и сбалансированное питание, богатое антиоксидантами, витаминами и минералами. Рацион должен включать свежие фрукты, овощи, орехи, рыбу и другие питательные продукты, посоветовала косметолог. Необходимо также отказаться от курения. Эта вредная привычка негативно влияет на кожу, уменьшая её эластичность и увеличивая риск образования морщин.

Регулярные упражнения для шеи могут помочь укрепить мышцы и улучшить кровообращение, что способствует сохранению упругости кожи. Также врач советует не допускать излишнего натяжения, избегая наматывания шарфов или тугих украшений, которые могут вызвать растяжение и способствовать появлению морщин.

«Массаж шеи может помочь улучшить кровообращение, стимулировать производство коллагена и эластина, что способствует уменьшению морщин и сохранению упругости кожи», — подчеркнула специалист.

Ранее косметолог перечислила россиянкам топ вредных привычек для лица. Желающим сохранить кожу в здоровом и аккуратном виде важно соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать ненужных высыпаний и морщин.