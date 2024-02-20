Россиянкам объяснили, как предотвратить появление морщин на шее

Не менее важно для сохранения молодости здоровое и сбалансированное питание, богатое антиоксидантами, витаминами и минералами. Рацион должен включать свежие фрукты, овощи, орехи, рыбу и другие питательные продукты, посоветовала косметолог. Необходимо также отказаться от курения. Эта вредная привычка негативно влияет на кожу, уменьшая её эластичность и увеличивая риск образования морщин.