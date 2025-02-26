Россиянка выиграла ₽46 млн, когда пекла детям блины

Раскрыта личность россиянки, выигравшей 46 129 600 ₽ в онлайн-лотерее «Большая 8». Ей стала жительница Сургута и мать двоих детей Алена. Ее выигрыш — рекордный в истории данной лотереи, сообщили РБК Life в пресс-службе «Национальной Лотереи». О победе она узнала, когда пекла детям блины.
По словам победительницы, она играла в лотерею четыре месяца — c октября 2024 года. За это время ей удалось получить выигрыши в размере 19 тыс. руб., 5 тыс. руб. и 7 тыс. руб.
«Почему-то я верила, что выиграю. На последний тираж купила билеты и пошла печь блины, результаты не ждала специально. Потом ко мне подбежал малыш, попросил включить телефон, чтобы посмотреть мультик. Я открыла телефон и увидела СМС», — рассказала жительница Сургута.
Сначала она решила, что выиграла 46 тыс. руб., но потом пересчитала нули и была «шокирована». В крупный выигрыш не сразу поверили и родные — муж и старшая дочь.
«Супруг сначала вообще напугался. Он был в ванной, когда я увидела СМС. У меня такие были эмоции! Он выбежал, спрашивал, что случилось. А когда узнал, сказал, что такого не может быть, что это неправда. Но это правда! Старшая дочь тоже сказала, что этого быть не может, что такой случай один на миллион», — добавила женщина.
Алена обычно выбирала комбинацию счастливых чисел, но в этот раз она поменяла цифру во втором поле. «У меня изначально была тройка, и я решила в этот раз выбрать другое число. И вот получилось так, что интуиция мне подсказала, как поступить. Я просто поменяла одну цифру», — вспомнила победительница.
Выигрыш она планирует потратить на покупку дома — ее дети мечтали о животных, однако семья не решалась заводить питомца в квартире из-за аллергии у одного из родственников. «Но я всегда говорила детям, что у нас обязательно будет дом, обязательно будут животные», — добавила она.
В феврале житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выиграл более 46 млн руб. в лотерею. Счастливый билет был куплен в мобильном приложении на тираж № 020953.
Ранее сообщалось о том, что победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» обратился за выигрышем. Он отправил необходимые для оформления документы почтой. Его личность пока не разглашалась, кроме того, у него есть право сохранить анонимность.