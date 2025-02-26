Россиянка выиграла ₽46 млн, когда пекла детям блины

«Супруг сначала вообще напугался. Он был в ванной, когда я увидела СМС. У меня такие были эмоции! Он выбежал, спрашивал, что случилось. А когда узнал, сказал, что такого не может быть, что это неправда. Но это правда! Старшая дочь тоже сказала, что этого быть не может, что такой случай один на миллион», — добавила женщина.