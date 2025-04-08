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Россиянка сожгла аэролодку бывшего и в итоге осталась без дома

Жительница Иркутской области решила избавиться от имущества экс-бойфренда. Это привело к неожиданным последствиям.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Все произошло в поселке Усть-Балей. Местной жительнице надоело хранить имущество бывшего у себя.

Она решила избавиться от его аэролодки, причем радикально — с помощью зажигалки. Лодка загорелась, после чего огонь перекинулся на дом. Он сгорел дотла. Где женщина живет сейчас, не раскрывается.

Ее бывший возлюбленный оценил ущерб в миллион рублей. Правоохранители завели уголовное дело о порче чужого имущества, сообщает телеграм-канал Babr Mash.

К слову, расставаться с партнером чаще всего нелегко (даже если после разрыва никто ничего не поджигает). Что делать, если отношения закончились раньше чувств, рассказал психолог.