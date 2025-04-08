Россиянка сожгла аэролодку бывшего и в итоге осталась без дома

Все произошло в поселке Усть-Балей. Местной жительнице надоело хранить имущество бывшего у себя.
Она решила избавиться от его аэролодки, причем радикально — с помощью зажигалки. Лодка загорелась, после чего огонь перекинулся на дом. Он сгорел дотла. Где женщина живет сейчас, не раскрывается.
Ее бывший возлюбленный оценил ущерб в миллион рублей. Правоохранители завели уголовное дело о порче чужого имущества, сообщает телеграм-канал Babr Mash.
К слову, расставаться с партнером чаще всего нелегко (даже если после разрыва никто ничего не поджигает). Что делать, если отношения закончились раньше чувств, рассказал психолог.