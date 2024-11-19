Россиянка сломала нос, листая ленту соцсетей

24-летняя девушка поступила в медицинское учреждение с жалобами на боль в носу. Она рассказала, что просматривала ленту в социальных сетях на телефоне и заснула, гаджет упал на переносицу. Проведенная диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков.