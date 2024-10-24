Россиянка родила здорового ребенка после 12 операций на мозге

Эту историю NEWS.ru рассказала научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Кетеван Ахвледиани. Она сообщила, что 31-летнюю пациентку с аномалией Арнольда-Киари направили в больницу для ведения беременности. При таком заболевании ткани головного мозга смещаются в позвоночный канал. Итог — сдавливание спинного мозга и скопление спинномозговой жидкости в черепной коробке. Пациент чувствует сильные боли в голове и спине, нарушения работы дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Без хирургического вмешательства, по словам эксперта, существует риск летального исхода.