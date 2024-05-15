Россиянка рассказала, как попала в k-pop группу X: IN

«Изначально я вообще не планировала подобного развития событий. Я занималась кавер-денсом, выкладывала видео с каверами на k-pop-танцы в различные социальные сети. Но это просто было моим хобби, не более. В какой-то момент у меня появилась определенная фанатская база, в том числе и в Корее. Однажды один из таких поклонников написал мне и предложил пройти онлайн-прослушивание. Тот человек не имел никакого отношения к этой компании, но, видимо, захотел, чтобы я появилась на корейской сцене. В итоге всё так и случилось», — рассказала она «Известиям».По словам исполнительницы, влиться в группу у нее получилось довольно быстро, потому что ей помогали другие участницы X: IN.