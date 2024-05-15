Россиянка рассказала, как попала в k-pop группу X: IN

«Изначально я вообще не планировала подобного развития событий. Я занималась кавер-денсом, выкладывала видео с каверами на k-pop-танцы в различные социальные сети. Но это просто было моим хобби, не более. В какой-то момент у меня появилась определенная фанатская база, в том числе и в Корее. Однажды один из таких поклонников написал мне и предложил пройти онлайн-прослушивание. Тот человек не имел никакого отношения к этой компании, но, видимо, захотел, чтобы я появилась на корейской сцене. В итоге всё так и случилось», — рассказала она «Известиям».По словам исполнительницы, влиться в группу у нее получилось довольно быстро, потому что ей помогали другие участницы X: IN.
«Я, конечно, начала готовиться к поездке в Корею, как только получила приглашение. И язык начала изучать активно. Но времени у меня было не так много, успела выучить лишь основы и грамматику. Полноценно язык я изучала уже в Корее, в том числе благодаря девочкам», — сказала Нова.
Группа X: IN выступила с первым сольным концертом в московском пространстве Atmosphere 12 мая. Девушки остались под большим впечатлением, от того, как их приняли российские поклонники.
«Когда я увидела то количество людей, которые пришли нас послушать, то была к этому совершенно не готова. Но эта любовь и поддержка очень тронули. Это был теплый момент, который определенно согрел мою душу», — сказала участница группы Ариа.
K-pop-группа X: IN состоит из пяти участниц из Южной Кореи, Австралии, Индии и России. Коллектив дебютировал в апреле 2023 года.