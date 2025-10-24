Россиянка пропустила рейс из-за duty free и подала в суд

Ольга (так зовут пострадавшую) прибыла в аэропорт Сочи за два часа до вылета ее рейса в Москву. Она прошла регистрацию, сдала багаж, после чего проследовала к зоне досмотра, где образовалась огромная очередь. Ольга все же сумела освободиться за 10 минут до окончания посадки. Однако вместо зоны вылета пассажирка попала в duty free, по ее словам, войдя не в ту дверь из-за отсутствия навигационных указателей. Также женщина заявила, что никаких объявлений об окончании посадки не слышала.