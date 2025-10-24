Россиянка пропустила рейс из-за duty free и подала в суд

Жительница Южно-Сахалинска подала в суд на аэропорт Сочи, требуя 1 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба из-за пропущенного ею рейса. Также она потребовала убрать магазины и лишнюю рекламу из зоны вылета, поскольку, по ее словам, она не попала на посадку, запутавшись в баннерах и табличках навигации, сообщает TourDom.
Ольга (так зовут пострадавшую) прибыла в аэропорт Сочи за два часа до вылета ее рейса в Москву. Она прошла регистрацию, сдала багаж, после чего проследовала к зоне досмотра, где образовалась огромная очередь. Ольга все же сумела освободиться за 10 минут до окончания посадки. Однако вместо зоны вылета пассажирка попала в duty free, по ее словам, войдя не в ту дверь из-за отсутствия навигационных указателей. Также женщина заявила, что никаких объявлений об окончании посадки не слышала.
В результате Ольга опоздала на свой рейс ровно на минуту, она обратилась в полицию, позвонив по номеру 112. Женщине пришлось купить новый билет. По прибытии она обратилась в городской суд, однако иск отклонили, аргументировав отказ тем, что гражданка опоздала сама из-за невнимательности и неосмотрительности. Было установлено, что зона duty free не создает препятствий для пассажиров в своевременном проходе в зону вылета на посадку.