Россиянка отсудила алименты у бывшего благодаря соцсетям

Мужчина бы и дальше обманывал бывшую супругу, если бы не публикации его новой жены на страничке в соцсети. Она выкладывала фотографии дорогих сумок и снимки из Дубая. По словам адвоката женщины Алины Селихановой, эти кадры стали в суде доказательством того, что у экс-супруга есть деньги.