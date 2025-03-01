Россиянка отсудила алименты у бывшего благодаря соцсетям

Жительница подмосковных Химок отсудила у бывшего мужа алименты благодаря фотографиям в соцсети. Пока мужчина бегал от экс-супруги и жаловался на нехватку денег, его новая пассия публиковала снимки из Дубая. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Женщина рассталась со своим мужем в 2017 году. У нее осталась семилетняя дочь и квартира, но алименты мужчина выплачивать отказывался, ссылаясь на проблемы с бизнесом и нехватку денег.
Мужчина бы и дальше обманывал бывшую супругу, если бы не публикации его новой жены на страничке в соцсети. Она выкладывала фотографии дорогих сумок и снимки из Дубая. По словам адвоката женщины Алины Селихановой, эти кадры стали в суде доказательством того, что у экс-супруга есть деньги.
Суд постановил выплатить женщине алименты на дочь. Также сообщается, что девушка, публиковавшая фото, тоже развелась с мужчиной и осталась одна с ребенком.
Ранее мужчина при помощи квадрокоптера доказал измену своей жены.