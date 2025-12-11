Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка чуть не осталась без ноги после экскурсии в Таиланде

Она застряла между пирсом и судном, которое качало на волнах.

По информации SHOT, 60-летняя россиянка Альбина Богданова возвращалась на пассажирском корабле с экскурсии на остров Ко Ларн. В море в этот момент был сильный ветер и высокие волны. Во время высадки с прогулочного кораблика россиянка оступилась и поскользнулась, упав между движущимся судном и металлическими перилами пирса. Женщина начала кричать от боли. Вдобавок её несколько раз ударило судно по ноге. На помощь тут же пришли медики, которые оказали первую помощь, а затем отправили её в больницу Паттайи.

Там врачи диагностировали перелом левой ноги и большую рану. По их словам, 60-летняя россиянка и вовсе могла остаться без ноги. По данному факту будет проведена проверка.