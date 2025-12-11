Россиянка чуть не осталась без ноги после экскурсии в Таиланде

По информации SHOT, 60-летняя россиянка Альбина Богданова возвращалась на пассажирском корабле с экскурсии на остров Ко Ларн. В море в этот момент был сильный ветер и высокие волны. Во время высадки с прогулочного кораблика россиянка оступилась и поскользнулась, упав между движущимся судном и металлическими перилами пирса. Женщина начала кричать от боли. Вдобавок её несколько раз ударило судно по ноге. На помощь тут же пришли медики, которые оказали первую помощь, а затем отправили её в больницу Паттайи.