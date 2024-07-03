Россиянка два года не знала, что у нее есть муж

Женщина потеряла свой паспорт еще в 2021 году, подала заявление в полицию о пропаже и не беспокоилась о восстановлении документа и о том, что им может кто-то воспользоваться. Однако, когда петербурженка оформляла свидетельство о рождении ребенка, она узнала, что ее муж по имени Мустафа, гражданин Египта, тоже должен присутствовать на процедуре.