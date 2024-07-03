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Россиянка два года не знала, что у нее есть муж

Она выяснила это после потери своего паспорта.

Источник: РИА "Новости"

Жительница Санкт-Петербурга испытала сильнейший шок после того, как узнала, что она с 2022 года замужем за гражданином Египта. Об этом пишет Oddity Central.

Женщина потеряла свой паспорт еще в 2021 году, подала заявление в полицию о пропаже и не беспокоилась о восстановлении документа и о том, что им может кто-то воспользоваться. Однако, когда петербурженка оформляла свидетельство о рождении ребенка, она узнала, что ее муж по имени Мустафа, гражданин Египта, тоже должен присутствовать на процедуре.

Интересно, что женщина никогда не знала человека по имени Мустафа, не говоря уже о том, чтобы выйти за него замуж, но в российском реестре он указан как ее супруг.

Неясно, сам ли Мустафа нашел паспорт женщины или купил его у кого-то на черном рынке, но, согласно последним сообщениям в новостях, гражданин Египта использовал этот документ для подачи заявления на получение разрешения на временное проживание в России. Он утверждал, что его жена — жительница Санкт-Петербурга. В документе содержалась запись о браке, который якобы был зарегистрирован в 2022 году.

Проверив, что петербурженка действительно потеряла паспорт и никогда не являлась женой египтянина, суд аннулировал брак.

Ранее юридическая фирма Лондона случайно развела не ту пару. Эту ошибку оказалось невозможно исправить.

Анна Морозова