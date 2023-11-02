14:14 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Россиянина выбрали мэром города в Колумбии

Мужчина из Саратова победил известных кандидатов.

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В колумбийском городе Тунха на выборах мэра победил россиянин Михаил Краснов, за которого проголосовало 32% избирателей. Об этом сообщает El Tiempo.

Михаил Краснов баллотировался как независимый кандидат при поддержке партии «Ла Фуэрса де ла Пас», основанной бывшим президентом Колумбийского конгресса Роем Баррерасом. 45-летний уроженец Саратова победил с отрывом в 10% голосов, второе место занял Джон Эрнесто Карреро, набравший 21,6%.

Мужчина переехал в Колумбию 15 лет назад, преподавал экономику в местном педагогическом и технологическом университете. Саратовец говорит на шести языках, имеет диплом Берлинского университета имени Гумбольдта, защитил докторскую диссертацию по экономической социологии и демографии в Волгоградском государственном университете.

Краснов пообещал жителям не разочаровывать их и победить коррупцию, из-за чего жители и поддержали кандидата.

Ранее мэр Москвы заявил о создании кинокластера мирового уровня.

Анна Морозова

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