Россиянина накажут за кричащего от скуки кота

Коты — домашние животные, поэтому им часто приходится оставаться одним дома без хозяев: ведь людям часто приходится покидать жилище по разным делам. Специалисты считают, что кот может комфортно находиться в одиночестве от 1 до 3 суток: дольше же оставлять животное без присмотра нежелательно.
Однако, житель Благовещенска к таким рекомендациям не прислушался или попросту о них не знал, и уехал на целую неделю, оставив домашнего кота без присмотра. О неосмотрительном поступке рассказала Газета.ру.
Спустя некоторое время кот начал кричать, причем так сильно, что это привлекло внимание соседей. Они вызвали полицию, и стражи порядка вскрыли квартиру. Животное осмотрели ветеринары и не обнаружили никаких проблем: кот был здоров.
Более того, по всей квартире были расставлены миски с едой и водой — специалисты сделали вывод, что коту просто стало скучно.
Несмотря на то, что курьез разрешился без жертв, владельца кота ждет административная ответственность: по словам начальника регионального управления ветеринарии Сергея Самохвалова, мужчина нарушил правила содержания животных, а также права соседей.
«От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котенок или щенок», — пояснил Самохвалов.
Жить во вскрытой квартире кот, конечно, не будет: сейчас его забрали на передержку волонтеры, а когда хозяин квартиры вернется, он сможет забрать животное себе. Скучать им явно не придется: нужно будет менять замки и оплачивать штраф.