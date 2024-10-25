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Россиянин вышел в финал турнира пощечин, но не смог взять титул

Россиянин вышел в финал престижного турнира пощëчин, но не смог взять титул — финальная битва завершилась в ничью. Наш соотечественник Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» смог дойти до главной схватки на турнире Power Slap в Абу-Даби.

Источник: КП

В главном бою он сразился с действующим чемпионом Лэйном Вирнесом, который известен в этом виде спорта как «Сумасшедший гаваец». После 5 раундов жестких ударов схватка завершилась вничью по решению большинства судей, несмотря на то, что Вирнес дважды нарушал правила и пытался закрыться от оплеухи плечом. В итоге американец все-таки сохранил чемпионский пояс, а наш «Пельмень» тут же заявил, что готов к реваншу.

Лига пощечин принадлежит генеральному директору UFC Дейне Уайту. Камоцкий дебютировал в ней в июне этого года, и в своем первом бою отправил в нокаут поляка Камила Марусаща с одного удара.