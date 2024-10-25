Россиянин вышел в финал турнира пощечин, но не смог взять титул

В главном бою он сразился с действующим чемпионом Лэйном Вирнесом, который известен в этом виде спорта как «Сумасшедший гаваец». После 5 раундов жестких ударов схватка завершилась вничью по решению большинства судей, несмотря на то, что Вирнес дважды нарушал правила и пытался закрыться от оплеухи плечом. В итоге американец все-таки сохранил чемпионский пояс, а наш «Пельмень» тут же заявил, что готов к реваншу.