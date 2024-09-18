Россиянин увидел кота во сне и выиграл ₽140 млн в лотерее

13 сентября житель Самарской области с закрытыми глазами выиграл в лотерею 56 млн руб. Юрист Сергей О. рассказал, что решил купить билет онлайн перед сном, выбрал числовую комбинацию в полусне, оплатил покупку и уснул. Он угадал все шесть чисел. За 2024 год для Самарской области этот выигрыш стал рекордным. Мужчина решил отложить его на будущее дочери, которая в 2024 году поступила в университет, а также сделать подарок жене на память о победе.