Россиянин решил заработать миллионы на «часах Брежнева», доставшихся ему от отца

«Один предлагал мне квартиру в Москве, но квартира у меня уже есть. Ну она стоит 12 миллионов всего. Это слишком мало для часов. У меня ещё есть уникальные предметы старины. Это всё по наследству мне досталось от отца, деда. Что-то сам приобретал. Решил, что надо с чем-то расстаться, тем более деньги нужны», — поделился он.